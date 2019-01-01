توتنهام يؤكد رسميًا خطورة إصابة لوريس

هوجو لوريس يعاني من خلع في الكوع قد ينهي موسمه مع توتنهام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن توتنهام في بيان رسمي إصابة حارسه الدولي الفرنسي هوجو لوريس بخلع في الكوع الأيسر، ليؤكد خطورة الإصابة التي تعرض لها منذ ساعات.

وتعرض لوريس لإصابة على مستوى الذراع الأيسر خلال مواجهة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها توتنهام بثلاثة أهداف للا شيء.

وبعد تعرضه للإصابة، بدا من الوهلة الأولى أنها لن تكون بسيطة، ما يثير الشكوك حول فترة غيابه التي قد تمتد لأشهر في حال تعرض لكسر.

وعقب المباراة بساعات قليلة، استبعد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان الحارس لوريس من قائمة المنتخب المستدعاة لمواجتي أيسلندا وتركيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 خلال التوقف الدولي القادم والذي سيبدأ عقب انتهاء مباريات هذا الأسبوع من الدوريات الأوروبية.

وبعد استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي، أصدر توتنهام بيانًا عن حالة اللاعب مؤكدًا فيه أنه تعرض لخلع في المرفق الأيسر ومن المفترض خضوعه لفحوصات طبية أخرى من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب والتي قد تصل إلى نهاية الموسم.

وحسب مراسل بي إن سبورتس الإنجليزية، فإن هوجو لوريس كان يصرخ أثناء خروجه من المباراة وسيره في الممر، قبل إعطائه موروفين من أجل أن يخفف حدة الألم.

بعد تصريحات جوارديولا .. هل يحتاج بطل البريميرليج للتسوق في يناير؟

يذكر أن هوجو لوريس قدم مستويات متذبذبة خلال الموسم الحالي حتى الآن، لتأتي الإصابة وتكمل الأيام السيئة التي يعيشها الحارس الفرنسي منذ بداية الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019