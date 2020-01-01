التعادل السلبي يحسم مواجهة واتفورد وتوتنهام

مباراة مثيرة بين أصحاب الأرض وأشبال مورينيو

انتهت مباراة واتفورد وتوتنهام على ملعب "فيكراج رود" بنتيجة التعادل السلبي، وذلك لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اختار جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، الدفع بلوكاس مورا كمهاجم، وخلفه جيوفاني لو سيلسو، سون هيونج، وإريك لاميلا، بينما جلس كريستيان إريكسن احتياطياً في ظل تزايد الحديث عن رحيله لإنتر.

وشهد الشوط الأول تبادل للفرص الخطيرة من الفريقين، وكان الثنائي إسماعيلا سار وجيرارد ديولفو، مهاجما واتفورد، صاحبا الفرص الأخطر، وكانت اللقطة الأبرز عندما توقف اللعب بعد تعطل جهاز توصل حكم الساحة مايكل أوليفر مع الطاقم المشرف على الفيديو.

ودخل لاعبو الفريقين في اشتباك حاد بالدقيقة الستين من المباراة، وعلى إثره تلقى دوكوري ووينكس البطاقة الصفراء، وبعدها مباشرة كاد سون يفتتح التسجيل من انفراد، ولكن كرته علت العارضة.

الدقيقة 68 شهدت احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد لمسة يد على فيرتونخين، ولكن قائد واتفورد تروي ديني أضاعها بعد أن تصدى باولو جازانيجا لتسديدته على يمينه.

ودفع مورينيو بإريكسن بديلاً بعد لقطة ركلة الجزاء بدلاً من ديلي ألي، والتقطت الكاميرا ألي غاضباً على مقاعد البدلاء وقام بالتعبير عن الأمر برمي زجاجة مياه على المقاعد تحت أعين مدربه.

توتنهام لم يحالفه الحظ بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بعد أن أبعد البديل إجناسيو بوسيتو كرة من على خط المرمى أظهرت تقنية الفيديو أنها كادت أن تعبر بالكامل لداخل الشباك.

النتيجة جعلت رصيد توتنهام يصل إلى 31 نقطة بالترتيب السابع من 23 جولة، بينما بلغ واتفورد نقطته الثالثة والعشرين بنفس الرصيد من النقاط، ويحتل المركز السادس عشر.