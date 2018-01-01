توتنهام يفقد سون أمام تشيلسي وحتى فبراير المقبل

توتنهام أعلن بشكل رسمي عن مشاركة سون هيونج مين في بطولة كأس آسيا في الفترة بين 5 يناير و1 فبراير مع منتخب كوريا الجنوبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن غياب لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين عن المشاركة معه حتى شهر فبراير المقبل بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلاله أن غياب اللاعب قد يمتد حتى بداية شهر فبراير المقبل، مما سيعني أنه لن يتواجد في نصف نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي.

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وتقام بطولة أمم آسيا في الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين الخامس من يناير المقبل والأول من فبراير التالي عام 2019، أي ستبدأ في خلال 11 يوم.

وذكر النادي أن اللاعب سينضم لمنتخب بلاده في الـ 13 من يناير المقبل بعد أن يخوض مباراة مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

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وكان سون قد نجح في قيادة منتخب بلاده الأوليمبي للفوز بذهبية دورة الألعاب الأسيوية التي أقيمت مطلع الموسم الجاري ونال شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

وسيجد توتنهام نفسه أمام شهر عصيب للغاية عندما يواجه كلًا من فولهام وتشيلسي وواتفورد ونيوكاسل، ومن المتوقع أن يعود اللاعب قبل مباراة ليستر سيتي في العاشر من شهر فبراير حال استمر منتخب بلاده في البطولة.