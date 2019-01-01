ديلي ألي: نحزن لرحيل بوتشيتينو لكن علينا التفكير في المستقبل

الفوز الأول لسبيرز تحت قيادة جوزيه مورينيو

أعرب ديلي ألي لاعب وسط توتنهام، عن سعادته بفوز فريقه على وست هام 3/2 بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، متطرقاً أيضاً لحالة التغيير التي يشهدها النادي.

المباراة كانت الأولى للمدرب جوزيه مورينيو مع سبيرز، بعد إقالة نظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

أهداف توتنهام جاءت عن طريق الثلاثي سون هيونج مين، لوكاس مورا وهاري كين، بينما لأحرز لوست هام ميشيل أنطونيو وأوجبونا.

ألي قال بعد الفوز:"كان أسبوعاً صعباً وعاطفياً لجميع اللاعبين، قضينا فترة طويلة مع بوتشيتينو وشعرنا بالحزن الشديد لرحيله".

وأضاف:"احتجنا اليوم للفوز وإعادة الأجواء الإيجابية للجماهير مرة أخرى بتحقيق الثلاث نقاط".

كلوب يعلق على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

ميسي يكشف دور رونالدينيو وخطة جوارديولا المفاجئة لريال مدريد

وعن مستواه:"أعتقد أنني لعب بشكل جيد هذا الموسم ولكني أحتاج للتحسن واستعادة مستواي الحقيقي".

وتابع:"الآن يجب الحفاظ على روح الانتصار ومواصلة التقدم، مازال أمامنا الكثير لتحقيقه".

يذكر أن الفوز رفع رصيد توتنهام لإبى 17 نقطة في المركز السابع، بفارق 17 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر قبل مواجهة الريدز مع كريستال بالاس بنفس الجولة.