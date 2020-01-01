هل يعود لورينتي لتوتنهام بعد إصابة كين؟

البحث مستمر عن حلول بديلة هذا الشتاء

تلقى نادي توتنهام الإنجليزي، فرصة التعاقد مع فيرناندو لورينتي مهاجم نابولي، لعلاج الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق بعد إصابة هاري كين.

صدمة قوية تعرض لها جوزيه مورينيو مدرب سبيرز، بعد تعرض كين لإصابة قوية في الركبة، ستبعده عن الملاعب حتى شهر إبريل أو مايو.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت قيام أحد الوكلاء بعرض صاحب الـ34 سنة على توتنهام، كحل مؤقت وغير مكلف للتعامل مع غياب كين.

المهاجم المخضرم لعب 21 مرة مع نابولي هذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف فقط، ووفقاً لـ"سكاي" فمورينيو يعارض فكرة التعاقد معه.

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وهو ما يؤكد تركيز النادي الإنجليزي على أهداف أخرى، أبرزها موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي، وكريشتوف بيونتيك لاعب ميلان الإيطالي.

يذكر أن لورينتي سبق وأن لعب لموسمين مع توتنهام، سجل خلالهما 13 هدف، قبل الانضمام لنابولي الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع سبيرز.