كين يكشف سر تألقه في فترة البوكسينج داي

رقم تهديفي مميز للنجم الإنجليزي خلال فترة أعياد الميلاد

أعرب هاري كين مهاجم توتنهام عن سعادته الشديدة، بفوز فريقه على برايتون بهدفين مقابل هدف، بالجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

برايتون نجح في افتتاح التسجيل بالشوط الأول عن طريق لاعبه آدم ويبستر، قبل معادلة توتنهام للنتيجة بثنائية كين وديلي ألي في الشوط الثاني.

كين قال بعد المباراة:"الفريق تقدم بشكل ممتاز عندما كانت النتيجة 1/0 لهم وقاتلنا للخروج بالثلاث نقاط في النهاية".

وعن تسجيله في فترة البوكسينج داي وارتفاع رصيده لـ8 أهداف بها:"أستمتع بالتسجيل في هذه المرحلة من الموسم لأن المباريات تمر بشكل سريع، ربما عشاء عيد الميلاد يمنحني طاقة أكبر".

وأما زميله ديلي ألي فصرح هو الآخر:"البداية كانت بطيئة جداً ولكن استعدنا الثقة بشكل سريع، كنا نعرف أهمية تحقيق الفوز وضرورة الخروج بنقاط المباراة".

وأضاف:"بالنسبة لي أحاول التركيز في كل مناسبة والعمل بجد من أجل التطور والنظر للأمام ليس الخلف لتقديم الإضافة المطلوبة".

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رأيه في تألق كين:"عندما يكون لديك مهاجم مثله فعليك منحه الفرصة الكافية للتسجيل، ووضعه أمام المرمى تتويجاً بالعمل الشاق الذي يقوم به الذي أحياناً يصبح أكثر من اللازم".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 29 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يأتي ليفربول على الصدارة بـ49 قبل مواجهة ليستر سيتي بنفس الجولة.