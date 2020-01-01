مورينيو يرفض الحديث عن بيل ويتحسر على صفقة المهاجم

الجناح الويلزي ارتبط بالانضمام للفريق اللندني

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، الحديث عن التعاقد مع الجناح الويلزي جاريث بيل، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت سفر دانييل ليفي رئيس توتنهام للعاصمة الإسبانية مدريد، للتعاقد مع جناح ريال في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

مورينيو يرفض التعليق على هذه الأنباء، مفضلاً التركيز على مباراة مانشستر سيتي أمام غريمه التقليدي بيب جوارديولا بعد غد الأحد بالدوري الإنجليزي.

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وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي:"اعتقدت أنكم ستسألوني عن جابريل جيسوس أو سيرجيو أجويرو وليس بيل، لو أردتم الحديث عن الانتقالات لا يوجد لدي ما أقوله لكم، بكل أمانة أشعر أننا لن نضم أي لاعب آخر".

رحيل وانياما:"لا يشارك لبعض الأسباب بكل تأكيد، الآن أحاول الاعتماد بشكل أكبر على لاعبين شباب للمستقبل مثل هاري وينكس وكذلك تانجي ندومبيلي الصفقة التي أنفقنا عليها أموالاً طائلة للمستقبل".

وأضاف:"الأمور ليست سهلة على فيكتور، لا توجد مشكلة لو أراد الاستمرار معنا، فهو دائماً ما يحظى بالالتزام والاحترافية الكاملة في التدريبات".

رأيه في أداء توتنهام بالانتقالات:"بكل أمانة أجد صعوبة كبيرة في خوض 3 بطولات بدون مهاجم، لا يمكنني الجذب، الأمر الجيد بالنسبة لي هو تعاون الجميع لحل الأزمة دون الانشغال بتوجيه اللوم لبعضنا البعض".

وتابع:"نحن نريد التعاقد مع مهاجم يمكنه إفادة الفريق بشكل عام للمستقبل وليس الآن فقط، لاعب يستطيع التعاون مع هاري كين بعد عودته من الإصابة، العثور على هذه الصفات أمر في غاية الصعوبة".

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القيام بأي صفقات أخرى:"لا أتوقع قدوم أي لاعب جديد بعد التعاقد مع بيرجوين، أشعر بسعادة كبيرة تجاه المجموعة التي أمتلكها، نعم الوضع كان سيصبح أفضل بمهاجم جديد ولكن يجب علينا مواجهة التحدي بما نمتلكه من لاعبين".

يذكر أن توتنهام يلعب ضد سيتي وهو في المركز السادس بـ34 نقطة بجدول ترتيب البريميرليج، مقابل 51 نقطة للضيوف و70 نقطة لليفربول صاحب الصدارة.