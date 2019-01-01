توتنهام يدرس التعاقد مع مالكوم

الجناح البرازيلي قد يلعب في البريميرليج بقية الموسم الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخشى توتنهام من الدخول في أزمة نقص المهاجمين لدى المدرب ماوريتسيو بوتشيتينو، ولذا يدرس التوجه للسوق.

وتعرض هاري كين هداف الفريق لإصابة في كاحله خلال مباراة الخسارة أمام مانشستر يونايتد هذا الأسبوع بهدف دون رد، وفيما لم يُعلن النادي بعد مدة الإصابة إلا أن هناك قلقًا من تضرر الأربطة مما قد يستلزم غيابه عن اللعب لمدة شهر.

كين لن يكون الغائب الوحيد عن هجوم السبيرز الفترة القادمة، بل أيضًا سون هيونج مين الذي توجه للإمارات للمشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2019، بعدما فوت بالفعل دور المجموعات.

هذا الأمر وحسب صحيفة ديلي ستار دفع إدارة النادي الإنجليزي لسحب المهاجم فيرناندو يورينتي من السوق وقد كان قريبًا من العودة إلى أتليتك بلباو كما أبدى برشلونة اهتمامه بضمه لتعويض رحيل مهاجمه منير الحدادي إلى إشبيلية.

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ليس هذا فقط، بل قد يتجه النادي لدعم صفوفه بخيار هجومي جديد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، وقد زعمت الصحيفة الإنجليزية أن توتنهام يدرس حاليًا التعاقد مع مالكوم جناح برشلونة الغير مرغوب به في ملعب كامب نو.

البارسا كان قد ضم مالكوم بداية الموسم الجاري مقابل 41 مليون يورو لكنه لم ينجح في فرض نفسه على تشكيل المدرب إرنيستو فالفيردي، وقد عرضه الفريق الكتالوني على تشيلسي ضمن عرضه للحصول على ويليان.

ديلي ستار أوضحت أن توتنهام يُفكر بالحصول على جناح بوردو السابق بالإعارة حتى نهاية الموسم، خاصة أنه كان أحد المهتمين به خلال الميركاتو الصيفي قبل أن يحسم البارسا الصفقة لصالحه.