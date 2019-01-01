نجم توتنهام السابق: لا خوف على ليفربول في وجود صلاح وفان دايك

جيرمان جيناس لاعب توتنهام السابق يؤكد أن ليفربول سيبقى على الطريق الصحيح طالما كان محمد صلاح وفان دايك بخير.

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أشاد جيرمان جيناس نجم فريق توتنهام السابق بالثنائي محمد صلاح وفيرجل فان دايك وما يقدماه لفريق ليفربول في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها على لسانه صحيفة "ديلي اكسبريس" وأكد خلالها أن غياب أحدهما سيتسبب في مشاكل كبيرة بالنسبة لليفربول.

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وقال جيرمان: "طالما تواجد محمد صلاح وفيرجل فان دايك بنفس ما يقدماه في الوقت الحالي سيستمر أداء ليفربول في التحسن وسيحققون لقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "لكن إذا خسروا أحدهم خلال الموسم لأي سبب ستكون تلك مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، قد ينهار الموسم بأكمله لغياب أحدهما".

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وأكمل: "لا أتحدث هنا عن مشكلة على مستوى بطولة واحدة من البطولات، بل سينهار الموسم بأكمله للفريق سواء بالدوري أو دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن ليفربول خرج بـ 13 مباراة بشباك نظيفة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 14 هدفًا.