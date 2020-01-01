ناجلسمان: لست النسخة المصغرة من مورينيو

مواجهة منتظرة بين لايبزيج وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا

أصر جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، على أنه لا يعتبر النسخة المصغرة من نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل المواجهة المنتظرة بينهما بدوري الأبطال.

ناجلسمان سبق وأن تمت تسميته "مورينيو الصغير"، بعدما دخل العالم التدريب في سن مبكر، وتفوقه على مستوى الدوري الألماني.

المدرب الشاب يقود لايبزيج مساء اليوم الأربعاء أمام توتنهام، في لقاء صعب بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال على ملعب الفريق الإنجليزي.

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وقال ناجلسمان في تصريحات صحفية:"إنها مجرد مباراة بين توتنهام ولايبزيج، منذ 8 سنوات خرج تيم فيزه وأطلق علي لقب مورينيو الصغير، ولكن بعدها كان يناديني بجوليان بشكل طبيعي".

وأضاف:"المواجهة ليست بين المدربين بل الفريقين، أحترم مورينيو جداً لعدد البطولات التي فاز بها على مسيرته، وإسهاماته في تكوين شكل الكرة الأوروبية".

وتابع:"انتصاراته مع بورتو وحصوله على لقب دوري الأبطال هناك كان أحد الإنجازات المبهرة له وأتطلع لرؤيته ومعرفته عن قرب".

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وأما عن اقترابه من تدريب توتنهام بعد رحيل ماوريسيو بوتشيتينو:"لا لم يحدث ذلك".

يذكر أن لايبزيج تأهل لدور الـ16 بعد تمكنه من صدارة مجموعته على حساب ليون، بنفيكا وزينيت سان بطرسبرج.