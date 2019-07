رسمياً - كيران تريبيير ينتقل لأتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن التعاقد مع المدافع الإنجليزي كيران تريبيير لاعب توتنهام هوتسبيرز.

الموقع الرسمي لأتلتيكو كشف عن توقيع الظهير الأيمن لتوتنهام على عقد مدته 3 سنوات، في أحدث التدعيمات لفريق المدرب دييجو سيميوني.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن صفقة التعاقد مع تريبيير، كلفت خزائن أتلتيكو ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني.

📝 | Agreement with @SpursOfficial over the transfer of @trippier2.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The Englishman has signed a three-year contract 😀



👋 Welcome to the Atleti Family! 🔴⚪🔴

👉 https://t.co/Wg399LgNOg#WelcomeTrippier #AúpaAtleti pic.twitter.com/wATXjFnCbb