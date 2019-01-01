بوتشيتينو: لم نحترم خطتنا ضد أوليمبياكوس

نتيجة محبطة لتوتنهام بافتتاح المشوار الأوروبي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، عن إحباطه الشديد بعد التعادل مع أوليمبياكوس في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

توتنهام تقدم بهدف عن طريق هاري كين من ركلة جزاء، قبل أن يضيف لوكاس مورا الثاني للفريق الإنجليزي.

أصحاب الأرض عادوا بهدف لدانيل بودينس في الدقيقة 44، بينما أحرز ماثيو فالبوينا التعادل بالشوط الثاني.

المدرب الأرجنتيني قال عن تعادل فريقه:"أشعر بالإحباط، لم أكن سعيداً بما قدمناه في الشوط الأول رغم التقدم بهدفين مقابل هدف".

وأضاف:"كانت لدينا خطة ولكن لم نحترمها، أخبرت اللاعبين بذلك بين الشوطين وطالبتهم بالتحسن".

وتابع بوتشيتينو:استقبلنا العديد من الفرص والهدف الأول كان مؤلماً لنا، لم نتوقع ما حدث اليوم بعد المستوى الجيد أمام كريستال بالاس".

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واستكمل:"لست سعيداً بالشكل الجماعي الذي ظهرنا به، ولكن أوليمبياكوس يمتلك مجموعة رائعة وكذلك الأجواء كانت مميزة في أرض الملعب".

يذكر أن الفوز يضع نقطة وحيدة فقط برصيد توتنهام، قبل اللعب أمام بايرن ميونخ الألماني الجولة القادمة.