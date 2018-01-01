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الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام يفقد نجمه في البوكسينج داي

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مباريات عدة مقبلة الفترة المقبلة في الكرة الإنجليزية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي توتنهام أن متوسط ميدانه إيريك داير سيغيب عن الفريق الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب.

ولم يتواجد داير لا في التشكيل الأساسي ولا الاحتياطي لتوتنهام في الانتصار مساء السبت على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف.

ونشر توتنهام بياناً على صفحته بتويتر أعلن فيه خضوع داير لجراحة لإزالة الزائدة الدودية، وذكر أن اللاعب سيخضع لفترة تأهيلية.

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وأشار البيان أن داير من المتوقع عودته للمشاركة في تدريبات الفريق بداية من يناير المقبل، ولكن لم يحدد تاريخاً لبدء الأمر.

ويدخل توتنهام مثله مثل باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أسابيع مكدسة بالمباريات بداية من الأربعاء عندما يلعب مع أرسنال في كأس كاراباو.

ويتوقع أن يغيب داير عن لقاءات إيفرتون، بورنموث، وولفرهامبتون، كارديف سيتي، ومانشستر يونايتد بالفترة المقبلة.

ولعب داير 17 لقاء مع توتنهام هذا الموسم في كل المسابقات وسجل هدفين.

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