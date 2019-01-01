توتنهام يقدم احتجاجًا على طرد سون هيونج أمام تشيلسي

الكوري الجنوبي طُرد للمرة الثانية بالموسم الجاري ببطاقة حمراء مباشرة

قرر نادي توتنهام الإنجليزي تقديم احتجاج رسمي على البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، أمس الأحد، خلال مواجهة تشيلسي.

الدقيقة 62 من عمر المباراة، التي أقيمت بالأمس، على استاد توتنهام، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه الكوري الجنوبي، إثر ركله لأنطونيو رودريجر؛ لاعب البلوز، في صدره.

وأكد جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لتوتنهام، أن ناديه سيحتج على قرار الحكم، سعيًا وراء تجنب خسارة سون هيونج للإيقاف في ثلاث مباريات مقبلة.

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المباراة كانت قد انتهت بفوز تشيلسي بثنائية نظيفة، سجلها ويليان دا سيلفا في الدقيقتين 12 و49، الهدف الثاني من ضربة جزاء.

يذكر أن هذا الطرد هو الثاني لهيونج خلال الموسم الجاري، حيث تلقى بطاقة حمراء مباشرة أيضًا خلال مواجهة إيفرتون، في الجولة الـ11، لتدخل عنيف.

وتجمد رصيد رفاق الكوري الجنوبي عند 26 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد البلوز إلى النقطة 32 في المركز الرابع.

ويستعد الفريقان حاليًا لخوض مباراة الجولة الـ19 ضمن البوكسينج داي، حيث يحل توتنهام ضيفًا على برايتون، ويلتقي تشيلسي بساوثهامتون، في 26 من الشهر الجاري.