بوتشيتينو يكشف موقف رئيس توتنهام من دعمه عقب تراجع النتائج

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يكشف عن دعم دانييل ليفي رئيس النادي له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن دعم دانييل ليفي رئيس السبيرز له في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو وأكد خلالها أنه يعتبر ليفي صديقًا له وأن علاقتهما تتجاوز مجرد علاقة العمل فقط.

وقال بوتشيتينو: "علاقتي برئيس النادي رائعة للغاية بسبب كل الدعم الذي يقدمه لي، لطالما اعتبرته صديقًا لي، وقلت له ذلك في أكثر من مناسبة".

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وأضاف: "لا يمكننا أن نفصل كرة القدم عن المشاعر، لكن كذلك لا يجب أن تتمحور حول نتيجة المباراة الأخيرة لكل فريق فقط، الوضع أكثر شمولًا من ذلك".

وأكمل: "علينا أن نتعلم من الهزائم التي تعرضنا لها وأن نعرف كيف نتقبل ما حدث بالفعل وأننا لن نحقق الفوز في كل مرة فهناك منافس يعمل بشكل قوي أيضًا لتحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت الكثير من التراجع لتوتنهام في كل البطولات، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١١ نقطة.