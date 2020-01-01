مورينيو يكشف عن أنباء سارة حول عودة كين

تحدث أيضاً عن موقف سون وآخر تطورات إصابته

كشف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، عن أنباء سارة بخصوص عودة المهاجم الإنجليزي هاري كين مرة أخرى من الإصابة، واحتمالية ظهوره هذا الموسم.

كين تعرض لإصابة قوية بمواجهة توتنهام مع ساوثامبتون في يناير الماضي، ليجري عملية جراحية، وسط توقعات بعودته للتدريبات في شهر إبريل.

مورينيو تحدث عن آخر تطورات إصابة مهاجمه الأول، قبل مواجهة الفريق القادمة ضد ولفرهامبتون بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال البرتغالي:"هو الآن تقدم على الجدول الزمني المحدد لعودته، ربما يشارك قبل النهاية الموسم بـ4 أو 5 مباريات بدلاً من مباراتين، ولكنه على كل حال يتحسن بشكل كبير".

إصابة سون هيونج مين:"هناك أمل أيضاً ولكنه يبدو بعيداً، سيعود لبريطانيا قريباً مع وجود بعض إجراءات السلامة، سننظر بعدها للإمكانيات المتاحة وموقفه من الظهور هذا الموسم".

إيريك لاميلا:"لم يتدرب مع المجموعة، ولكنه سينضم لنا بشكل طبيعي غداً، ربما يشارك لبضعة دقائق ضد ولفرهامبتون".

مواجهة ولفرهامبتون:"الأمور كانت صعبة علينا الأسبوع الماضي، حيث لعبنا 3 مباريات متتالية، هذا الأسبوع ليس سهلاً كذلك، نحن نعاني بعض المشاكل بسبب الإصابات ولسنا في الحالة الأفضل للتدوير بين اللاعبين".

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وأضاف:"الآن لدي 16 أو 17 لاعب فقط للاختيار بينهم في كل مباراة، لذلك الأمور صعبة ولكن لن نفكر في أي شيء الآن سوى ولفرهامبتون، حيث يعيشون فترة جيدة ويعملون بجد في كل مباراة".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس بجدول البريميرليج بـ40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يحتل ليفربول صدارة المسابقة بـ79 نقطة.