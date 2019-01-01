توتنهام والانهيار المعتاد تحت الضغط – هل حان موعد التراجع؟

توتنهام يعاني من ظاهرة غريبة في السنوات الماضية كلما اقترب من المنافسة ابتعد عنها بسبب عدم قدرة الفريق على تحمل الضغط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دخل الموسم في الدوري الإنجليزي لمراحل الجدية والمنافسة الحقيقية بعد أن انتصفت عدد الجولات وبدأت ملامح الأربعة الأوائل في التشكل.

ويحتل توتنهام في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، مزاحمًا الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الترتيب.

تواجد توتنهام ضمن الأربعة الكبار أصبح أمرًا معتادًا، كذلك هو الحال بالنسبة لرؤية الفريق ينافس على القمة خلال الجولات في وسط بطولة الدوري الإنجليزي.

تكرر تواجد السبيرز في مراكز المقدمة خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، لكن سرعان ما كان الفريق يتراجع للمركزين الثالث والرابع وأحيانًا خارج أول أربعة مراكز.

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يأتي التراجع المتكرر لنادي توتنهام في كل موسم بسبب الضغط الذي يعانيه النادي في مراكز المقدمة التي لم يبقى لنجومه انهاء أي بطولة فيها من قبل.

نفس السيناريو تكرر مع توتنهام في عدة مواسم سابقة، أبرزها على الاطلاق هو موسم تتويج ليستر سيتي بالدوري، عندما كاد الفريق يلامس قمة الترتيب بالفعل، لكنه سرعان من أنهى الموسم خلف أرسنال كما هي عادته.

وفي الموسم الماضي تواجد الفريق بالقرب من القمة مع مانشستر سيتي ويونايتد بعد مرور أول 10 جولات لكن سرعان ما انهار بفعل التواجد في مراكز المنافسة وتراجع للمركز الخامس قبل أن ينهي الموسم في المركز الثالث.

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الأمثلة كثيرة ولا حصر لها، لكن الأوضاع في تحسن مستمر في صفوف توتنهام، فيكفي الفريق أنه لم يفرط في أيًا من نجومه خلال الصيف الماضي.

كذلك اقترب توتنهام من افتتاح ملعبه الجديد، الذي سينقله بشكل واضح لمستويات الكبار فيما يتعلق بمنشئات التدريب وخوض المباريات، ويمنح لاعبوه وجماهيره دفعة من نوع جديد.

فهل تسهم كل تلك الإضافات في تغيير العقلية داخل نادي توتنهام لتتيح للفريق قدرة أفضل على التعامل مع الضغط المتزايد في المنافسة على البطولات الكبرى، ام تستمر اللعنة الخاصة بالمنافسة حتى مع التحسن الواضح في حالة الفريق موسم بعد الأخر؟