آلي يطالب بالمزيد من النضج بعد التعادل أمام آرسنال

ديلي آلي غير راض عن تعادل توتنهام أمام آرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

طالب نجم توتنهام ديلي آلي بالمزيد من النضج من قبل لاعبي توتنهام في المباريات المقبلة حتى لا يستمر نزف النقاط في صراع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك على خلفية انتهاء المواجهة بين آرسنال وتوتنهام بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مساء أمس الأحد على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

وجاء تعادل آرسنال بعد تقدم توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، الأمر الذي اعتبره آلي غير مقبول في حال أراد النادي المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

وقال ديلي آلي: "لقد تقدمنا بهدفين دون رد وكنا قادرين على إضافة المزيد من الأهداف، ولكن التراجع المفاجئ الذي حدث والأخطاء الفردية هي من سمحت لآرسنال بالعودة في النتيجة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وأضاف: "بعد تعادل آرسنال باتوا الأفضل والأكثر خطورة وكانوا هم الأقرب للفوز، تضييع نقاط في مثل هذه الحالات أمر يفقدك الفرص في المنافسة من البداية"

وتابع: "علينا إظهار المزيد من النضج والشخصية في الأسابيع المقبلة من أجل إيقاف نزيف النقاط الذي بدأ مبكرًا هذا الموسم"

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يذكر أن توتنهام قد فاز في مباراة واحدة من المباريات الأربعة التي خاضها هذا الموسم في البريميرليج، حيث تعادل أمام آرسنال ومانشستر سيتي وخسر أمام نيوكاسل يونايتد.