تواصل أكثر من المدرب الخاص بناديه.. كواليس ألمانية تكشف دور كلوب مع فيرتس!

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مدرب ألمانيا يورجن كلوب يتواصل مع اللاعب الدولي فلوريان فيرتس بعد كل مباراة لليفربول، وفقًا لصحيفة بيلد. ويبدو أنه يتحدث معه أكثر مما يفعل مدرب الريدز أندوني إيراولا.

"سيصبح اللاعب المحوري بالنسبة له. إنه يضع كل ثقته فيه. وهو أيضًا من يجري المحادثات معه. إنه عمليًا يدربه في ليفربول أيضًا. بعد كل مباراة لليفربول، التي يبدو أنه لا يزال يتابعها بانتظام كبير بسبب ارتباطه الطويل بالنادي، فإنه يتبادل معه الرسائل النصية فعلًا ويتحدث معه عبر الهاتف"، هذا ما قاله كريستيان فالك محرر كرة القدم في صحيفة بيلد في برنامج "Lage der Liga".

وأضاف فالك: "لقد سمعت حتى من داخل ليفربول: إنه يتحدث معه أكثر مما يفعل المدرب هناك. وهذا يُظهر مدى أهمية هذا اللاعب في منظومته".

يتعرض فيرتز مرارًا للانتقادات في إنجلترا تحت قيادة مدرب ليفربول إيراولا، لكنه يبدو أكثر استقرارًا بكثير بقميص ألمانيا. "لو منحوه مسؤولية أكبر في ليفربول، لكان قد لعب بشكل أفضل هناك أيضًا. لكن كلوب هو من يمنحه ذلك"، قال فالك.

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كما ظهر في البرنامج مدرب ألمانيا السابق يواخيم لوف. واستدعى صاحب الـ66 عامًا فيرتس لأول مرة إلى المنتخب الوطني في مارس 2021، وتذكّر مدى وضوح إمكانات المراهق حتى في ذلك الوقت.

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أي مدرب لألمانيا استدعى فلوريان فيرتس لأول مرة؟

"مع فلوريان، كان الأمر فعلًا مسألة إدراك أنه، إذا استمر في التطور كما كان، فإنه قد يصبح لاعبًا عظيمًا حقًا. كان في السابعة عشرة من عمره. وأعتقد أن جمال موسيالا كان حاضرًا هو أيضًا لأول مرة. كان ذلك قبيل يورو 2021، وكانت قائمة موسّعة. لم يشارك فيرتس في البطولة، لكن كان بإمكانك أن ترى منذ ذلك الحين أنه جيد بشكل استثنائي ويتمتع بفهم لا يُصدّق للمساحات ووعي تكتيكي بالتمركز"، قال لوف.

وأضاف لوف: "هذا ما أجده رائعًا في فلوريان: إنه أحد أفضل اللاعبين بدون الكرة. إذا دقّقت النظر: رائع بالكرة، أفكار رائعة، تقنية فائقة. لكنه لاعب يقوم بتحركات جيدة بشكل لا يُصدّق بدون الكرة ويندفع مرارًا إلى العمق. وهذا يفتح أحيانًا ثغرات كبيرة في صفوف الخصم لصالح الفريق. وهذا أمر مهم".