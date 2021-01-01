تواجد سعودي "وحيد" في التشكيل الأفضل بالجولة الأولى بدوري أبطال آسيا

جولة أولى مثيرة للغاية في مجموعات بدوري أبطال آسيا

كشفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا المقام حاليًا منافساته وشهدت الكثير من الإثارة خلال الأيام الماضية.

فشل الثلاثي السعودي في دور المجموعات من تحقيق الفوز حيث تعادل الهلال والنصر أمام أجمك والوحدات الأردني على الترتيب، والأهلي تلقى خسارة قاسية أمام استقلال طهران.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن تشكيل اللاعبين الأفضل خلال الجولة الأولى، حيث لم يتواجد سوى لاعب واحد فقط من بين لاعبين الـ3 أندية المشاركة في البطولة الحالية.

وتواجد البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب وسط النصر ضمن 11 لاعبًا استقر عليهم الاتحاد الآسيوي، كأفضل عناصر ظهرت في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

ومشاركة بيتروس هي الأولى له في البطولة القارية رغم تواجده رفقة النصر منذ مواسم عدة، لكن لم يشارك بسبب عدد المحترفين المحدد بـ4 لاعبين فقط.

النصر يستعد لمواجهة السد ضمن الجولة الثانية من منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.