توابع الكلاسيكو .. الاتحاد يعلن إصابة حجازي و3 لاعبين

حجازي يتعرض للإصابة في الكلاسيكو.

أعلن نادي الاتحاد، عن إصابة المدافع المصري أحمد حجازي، بعد مشاركته في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام الهلال، والتي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

الاتحاد تعادل مع مضيفه الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينما على ملعب الملك فهد الدولي، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا جاء نصه كالآتي:

"أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد حجازي فحوصات طبية اليوم، بعد الفحوصات المبدئية التي خضع لها صباح اليوم في عيادة النادي، إثر الآلام التي شعر بها بعد نهاية لقاء الأمس".

وتابع: "وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة أحمد حجازي لبرنامج علاجي ومتابعة طبية، لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للنمور".

الاتحاد لم يكشف ع الفترة التي يحتاج لها حجازي من أجل العلاج، وأيضًا موقفه من مباراة الباطن، المقرر لها يوم الخميس القادم، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

متابعة طبية وبرنامج علاجي لمتابعة إصابة حجازي 📝 pic.twitter.com/GXLWqQ20Fo — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 27, 2020

وبذلك يرتفع عدد اللاعبين المصابين من الكلاسيكو إلى 4 لاعبين، وهم حجازي وعبد العزيز البيشي، والظهيرين حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي.