توأم مانشستر يونايتد: جيرارد يكرهنا وأغضبنا السير بسبب مجفف شعر!

واقعة كوميدية في غرفة ملابس الشياطين الحمر

كشف فابيو مدافع مانشستر يونايتد السابق، عن تعرضه وشقيقه التوأم رافائيل للعديد من المواقف الكوميدية مع النادي الإنجليزي بسبب التشابه الكبير بينهما.

الثنائي انتقلا إلى الشياطين الحمر خلال فترة السير أليكس فيرجسون من نادي فلومينزي البرازيلي في 2007.

التشابه بين التوأم صاحبه بعض الحوادث داخل غرفة ملابس الفريق، بل وصل الأمر لأحد الحكام خلال إحدى المباريات بالدوري الإنجليزي.

وقال فابيو لموقع "Athletic":"عندما وصلنا من البرازيل لم يكن من الممكن التمييز بيننا، كنا نذهب إلى التمرين والبعض يقول لكل منا صباح الخير مرتين لنفس الشخص".

وأوضح اللاعب أن السير أليكس فيرجسون قد سبق أن هاجمه عن طريق الخطأ بسبب مجفف شعر، مما أثار حالة هيستيرية من الضحك داخل غرفة ملابس الفريق.

وأضاف البرازيلي:"جاء مجفف الشعر لي عن طريق الخطأ، كنت أدافع عن نفسي وأدرك الجميع أنني كنت أقول الحقيقة، وهو ما اكتشفه السير في وقت لاحق لينفجر الجميع ضاحكين".

وأما عن كراهية ستيفين جيرارد له وشقيقه:"واين روني سبق أن أخبرنا أن جيرارد يكرهنا بشكل لا يصدق وأخبره بذلك خلال التواجد معه في معسكر إنجلترا أثناء تأدية الواجب الدولي".

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واستكمل:"لم نفعل شيئًا له أبدًا ولكن ارتدينا درجة مختلفة من اللون الأحمر، ربما كان هذا كافيًا له حتى يكرهنا، الشعور كان متبادلًا".

يذكر أن فابيو البالغ من العمر 31 سنة يلعب حاليًا مع نادي نانت الفرنسي، بينما يتواجد شقيقه رافائيل بنادي باشاك شهير التركي.