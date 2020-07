تهنئة مانشستر سيتي تثير سخرية ليفربول بعد التتويج بالدوري

يبدو أن الأمور ليست على ما يرام بين مانشستر سيتي والأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما ظهر ليلة تتويج ليفربول بلقب البطولة.

ليفربول احتفل مساء أمس، الأربعاء، بالحصول على لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 سنة، بعد الفوز بنتيجة 5/3 على تشيلسي في ملعب أنفيلد.

مانشستر سيتي تجاهل هذه الأحداث تماماً، وسط احتفالات صاخبة من نجوم ليفربول ومدربهم يورجن كلوب على أرضهم بدون جمهور بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وبدلاً من تهنئة الريدز على اللقب، قام النادي الإنجليزي بتوجيه تحية إلى كل من وست بروميتش ألبيون وليدز يونايتد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،على صعودهما للبريميرليج مرة أخرى من خلال دوري الدرجة الأولى.

Congratulations to @LUFC and @WBA on promotion to the @premierleague 👏👏👏