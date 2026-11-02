تهرب من الدفع: تغريم نجم سابق في الدوري الإنجليزي.. بسبب تذكرة مترو الأنفاق!

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حُكم على المدافع السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز سيباستيان باسونج بدفع مئات الجنيهات كغرامات وتكاليف بعد ضبطه متهرباً من دفع أجرة في مترو أنفاق لندن. وقد أُلقي القبض على الدولي الكاميروني السابق في محطة سانت بول عقب رحلة انطلق فيها من شمال لندن مستخدماً بطاقة لا تعود له.

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تفاصيل التهرب من دفع أجرة النقل في محطة سانت بول

وجد باسونج، الذي خاض مسيرة ناجحة في الدوري الإنجليزي مع أندية مثل توتنهام ونيوكاسل يونايتد، نفسه في ورطة قانونية بسبب مخالفة بسيطة تتعلق بالنقل. فقد ضُبط اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً وهو يحاول تجنب دفع أجرة قدرها 7 جنيهات إسترلينية أثناء تنقله عبر شبكة مترو الأنفاق في لندن. وكشفت وثائق المحكمة أن الحادثة وقعت في مايو عندما رصد مسؤول من هيئة النقل في لندن المدافع المحوري السابق في محطة سانت بول. وقد لاحظ المسؤول أن لاعب كرة القدم المعتزل تسلل خلف أحد مرافقيه عبر بوابات التذاكر لتجنب دفع أجرة رحلته من أرنوس جروف.

وتصاعد الموقف عندما طُلب من باسونج إبراز تذكرة سفر صالحة. وبدلاً من بطاقة أويستر العادية أو وسيلة دفع بدون تلامس، قدّم بطاقة موظف باسم شخص آخر. وقدمت مسؤولة مراقبة الإيرادات أديبوكولا أنيفوووسي إفادة للمحكمة، فصّلت فيها كيف شاهدت الفرنسي "يتظاهر بتمرير بطاقة أويستر موضوعة داخل محفظة بيضاء قبل أن يتسلل عبر البوابة العريضة خلف رجل آخر".

وبحسب Daily Mail، فإن عمليات التحقق التي أُجريت على نظام هيئة النقل في لندن أكدت بسرعة أن البطاقة لم تكن مسجلة باسم باسونج ولم تُستخدم بشكل قانوني منذ أكتوبر 2025.

الضائقة الشخصية والعواقب القانونية

وكشفت تحقيقات إضافية حول مصدر البطاقة أنها تعود لصديقة سابقة للرجل الذي كان باسونج يتنقل معه في ذلك الوقت. وذكرت التقارير أن الصديق أبلغ المسؤولين بأنه كان يحاول مساعدة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق على تجاوز فترة صعبة.

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وأُبلغت المحكمة بأن باسونج كان "يعاني من ضائقة مالية وشخصية بسبب الطلاق والبطالة"، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار استخدام بطاقة السفر غير المشروعة. وعلى الرغم من التوضيح المتعلق بظروفه الشخصية، مضت الإجراءات القانونية قدماً بعدما أخفق باسونج في الرد على إشعار الادعاء الأولي الذي أُرسل إلى محل إقامته في شمال لندن.

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وجرى النظر في القضية في نهاية المطاف أمام محكمة ويمبلدون للصلح في 30 أكتوبر بموجب إجراء القاضي المنفرد، الذي يتيح البت في القضايا خلف أبواب مغلقة دون جلسة علنية كاملة. ولم يتقدم باسونج بأي دفع رسمي إزاء تهمة استخدام شبكة السكك الحديدية دون تذكرة صالحة. وقد أدان القاضي جراهام بورباج اللاعب السابق وفرض عليه سلسلة من العقوبات المالية.

نظرة على مسيرة بارزة

تتناقض هذه الواقعة تناقضاً صارخاً مع قمة مسيرة باسونج الاحترافية في كرة القدم، حين كان ذات يوم من أكثر المدافعين المرغوبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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فقد انتقل في صفقة بارزة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني إلى توتنهام عام 2009 بعدما قدّم أداءً مبهراً خلال فترته مع نيوكاسل يونايتد، وخلال فترته في وايت هارت لين، سجّل بشكل لافت في مباراته الأولى أمام ليفربول وشارك في مشوار النادي بدوري أبطال أوروبا. كما حقق نجاحاً كبيراً مع نوريتش سيتي، حيث اختير أفضل لاعب في النادي لموسم 2013، ما يبرز أهميته للفرق التي مثّلها في ذروة قدراته.

ومنذ اعتزاله كرة القدم الاحترافية، انتقل باسونج إلى عالم التحفيز والتدريب، إذ يدير مشروعه الخاص الذي يهدف إلى مساعدة الآخرين على تحقيق إمكاناتهم. غير أن هذه الواقعة القانونية الأخيرة تسلّط الضوء على التحديات التي واجهها في مرحلة ما بعد الاعتزال. وبرصيد 15 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون وخبرة واسعة في أكثر الدوريات مشاهدةً في العالم، لا يزال باسونج شخصية معروفة لدى كثير من مشجعي كرة القدم.