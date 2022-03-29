تهديد ووعيد ثم اعتذار وندم .. قصة ليلة صعبة عاشها النصر

مرت ليلة الأمس عصيبة على جمهور نادي النصر السعودي، بعد أن انشق الصف، رغم توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يستمر حتى مايو المقبل.

تهديد ووعيد:

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل قلب الطاولة على مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، موجهًا له تهديدات علنًا، حتى تغيرت نغمته في الحديث عن الداعم الأول الأمير خالد بن فهد.

القصة بدأت بتغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب المريسل: "أقسم بمن أحل القسم إن صالحت لن أرحمك وأنت كيفك، جاء وقت اللي نتحاسب، أقسم بالله العظيم ما أرحمك لو رحمتهم، دمر كل شيء فوق رؤوسهم، لا تخليهم أبدًا".

وواصل مشيرًا إلى مسلي: "لن أنتظرك، لقد ارتديت لباس الحرب، فقدها أنت أو اتركها لي".

ثم ظهر الإعلامي النصراوي في مساحة تحت عنوان "ارحل يا مسلي"، حملت رسائل التهديد..

"أقسم بالله، وأنت تعرفني زين، تهديد، أقوى تهديد تسمعه في حياتك، ما عاد بي، أنا من اليوم وطالع ما راح أخلي الموضوع، أكثر شخص سكت هو أنا، لن أقبل أن ينقسم هذا الموضوع على اثنين، هو واحد فقط، قولوا لمسلي أن عبد العزيز المريسل يهدده.

"يا مسلي بطولتك هذا الموسم هي ألا تتصالح أبدًا، أقسم بالله وهذا هو تهديد، أقسم بالله إن عرفت إنك مجرد تتصالح، يمين بالله ما أرحمك، الوقت العصيب الذي مررت به، أقسم بالله ما أرحمك إن تصالحت بسببه، الوقت العصيب مر عليك وعلى الأمير خالد بن فهد وعلى مجلس الإدارة وكل نصراوي، مسلي لو يجيك كائن من كان من أجل التصالح، لا تتصالح، لو خالد بن فهد بكبره، لا تتصالح، النصر ليس ملكًا لخالد بن فهد، النصر ملك لنا، ملك النصراويين".

وبعد أن أثار المريسل الجدل، خاصةً وأنه لم يوضح ما هي القضية التي ينوي مسلي التصالح بها، رفض نهائيًا محاولات البعض التواصل معه..

"لا أحد يكلمني ولا راح أرد على أحد أبدًا، لا تصالح وبس، حق النصر ما يضيع أبدًا، أدري أنكم كفو وأدري للنصر رجال، بس أنا ما راح أسكت أبدًا".

وأطلق الإعلامي وسمًا بعنوان "مسلي لا تخلي حق النصر"، وهو الذي كان الأكثر تداولًا في المملكة ليلة الأمس.

اقسم بالله العظيم ما ارحمك لو رحمتهم

دمر كل شي فوق رؤوسهم

لا تخليهم ابد

.

pic.twitter.com/UtUhWWJbF9 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 28, 2022

اعتذار وندم:

وبعد الجدل الكبير وتعجب النصراويين مما يحدث علنًا لناديهم ورئيسه، تراجع المريسل عن كل ذلك، ووجه اعتذاراته لمسلي آل معمر، مؤكدًا أنه تلقى معلومة خاطئة تسببت في حديثه..

"الآن اطمأننت حق النصر ما راح يضيع، وإدارة النصر بتأخذ حقها بالنظام، حق النصر هو حق الداعم اللي دفع، الإدارة اللي اشتغلت، الجمهور اللي ساند وبكى، وكل واحد تفاصيل النصر أثرت فيه، وصول النصر لهذه المرحلة كان بفعل فاعل والأدلة موجودة، شكرًا مسلي وإن زعلت".

وتابع: "اليوم بنيت كلامي على معلومة تبين لي أنها خاطئة و للأسف استخدمت مفردات لا تليق بحق رئيس النصر مسلي آل معمر ورجالات النصر ويستحقون مني اعتذار و خاصة رئيس النصر مسلي ال معمر فله كل الاعتذار و الله يقويك أبوعبدالله ، شخصيًا ما زلت أثق فيك، وسأظل كذلك.

"منذ أيام حصل لي نفس الشي، حصل خطأ من قريبين لنفسي و ألمني بل أوجعني، اليوم يحصل ذات الأمر مني و ما تخيل إنه يصير مني، الاعتذار ما يكفيك أبوعبدالله".

وأضاف: "ألا يا رفيقي والله إنه عداك اللوم، أنا اللي علي اللوم في ذمتي ذمة، ولكن سامحني ترى العلم فيه علوم، ولا يفرح اللي بيننا ينقل النمة".

اليوم بنيت كلامي على معلومة تبين لي أنها خاطئة و للأسف إستخدمت مفردات لا تليق بحق رئيس #النصر مسلي ال معمر و رجالات النصر 💔

و يستحقون مني إعتذار و خاصة رئيس النصر مسلي ال معمر فله كل الإعتذار و الله يقويك ابوعبدالله

شخصياً لازلت أثق فيك

و سأظل كذلك 💙💛@musalli9 @AlNassrFC — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 28, 2022

هل لقضية كنو علاقة بالتهديدات؟

الكثيرون ربطوا حديث المريسل بقضية محمد كنو؛ لاعب الهلال، مؤكدين أن النصر سيتنازل عن حقه في هذه القضية.

كنو كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده مع الزعيم في يناير الماضي، لكن في الأخير قام بتجديد عقده مع الأزرق.

النصر رفع شكوى أمام الجهات الرسمية، بداعي توقيع اللاعب لناديين في آن واحد، وحتى الآن القضية منظورة.

لكن المريسل نفى تمامًا أن تكون تهديداته لها علاقة بهذه القضية، فكتب: "غير صحيح، وأتمنى عدم ربط أي حديث لي في كنو، هذه الأخبار طلعت بعد مساحتي.

"موضوع كنو محسوم، ننتظر انتهاء مشوار المنتخب السعودي".

غير صحيح

و أتمنى عدم ربط اي حديث لي في كنو ،

صحيح ما تكلمتي عني ، لكن هذه الاخبار طلعت بعد مساحتي

موضوع كنو محسوم و ننتظر انتهاء مشوار المنتخب السعودي

. https://t.co/dCYxEC36UX — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 28, 2022

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