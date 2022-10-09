تهديد باللجوء للفيفا .. الاتهامات تطارد أبها بتفويت مواجهة النصر!

النصر حقق الفوز بالأمس أمام أبها، وبدأ الجدل يُثار بعد المباراة

أحدثت مواجهة النصر أمام أبها، التي أقيمت أمس السبت، ضجة كبيرة في الوسط الرياضي السعودي، على غير العادة، كونها مباراة ليست قمة وكون النصر حقق الفوز بها.

اللقاء انتهى بفوز العالمي بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

الثلاثية سجلها لويس جوستافو، سلطان الغنام وأيمن يحيى في الدقائق 5 و49 و90 من عمر المباراة.

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Shahid Shahid

ما هو سبب الجدل حول مواجهة النصر وأبها؟

تشكيل أبها في المباراة صاحبه عديد علامات الاستفهام، في ظل الاحتفاظ بنجوم الفريق على مقاعد البدلاء مع الدفع بهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، كسعد بقير، الطيب مزياني وعبد الفتاح آدم، بخلاف الاعتماد على الحارس الاحتياطي.

وعقب المباراة، أعلنت إدارة أبها برئاسة أحمد الحديثي إقالة المدير الفني للفريق البلجيكي سفين فاندنبروك.

الكثير من إعلاميي الأندية المنافسة للنصر بدأوا يبحثون وراء القصة، خاصةً وأن بقاء هذا الكم من النجوم على مقاعد البدلاء لأسباب فنية، يدعو للاستغراب.

وأعاد البعض نشر تغريدات قديمة لتركي بن عبد الله المشعان الهزاني؛ الرئيس التنفيذي لأبها، والتي تعود لعامي 2016 و2017، و يظهر من خلالها انتمائه للنصر.

الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز أحد المشككين في المباراة، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "ولماذا لم تتدخل الإدارة أمس لإيقاف المهزلة؟، جماهير أبها من حقها أن تعرف تفاصيل ما حدث".

أما الحكم السعودي السابق أحمد آل سلمان، فقد اتهم مسؤولي أبها بالتلاعب في المباريات، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشر الحكم السابق صورة عبر حسابه، كُتب عليها: "إذا لم يقم المسحل بالتحقيق المطلوب .. سنتجه للفيفا!!".

يذكر أن أبها يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط فقط، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، بينما هُزم في أربعة لقاءات.

أما العالمي فيأتي في المركز الرابع في الجدول برصيد 13 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الصدارة.

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