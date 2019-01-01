تهديد الكلاسيكو وبرشلونة يستمر ورئيس كتالونيا المنفي يتدخل

مجموعة "تسونامي ديموكراتيك" تنشر بيانًا جديدًا توضح فيه مطالبها لبرشلونة لترك الكلاسيكو أمام ريال مدريد يمر بسلام.

كشفت مجموعة "تسونامي ديموكراتيك" في طلباتها الجديدة لترك مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد تمر دون مشاكل.

جاء هذا في بيان نشرته المجموعة، وأكدت من خلاله أن كل ما يبحثون عنه هو السماح لهم بوصول صوتهم من خلال لافتة داخل مدرجات كامب نو.

وكتبت المجموعة في بيانها: "الأمر سهل للغاية لو أردتم المباراة أن تقام دون مشاكل، اضمنوا لنا وجود لافتات (إسبانيا إجلسي وتحدث) في المدرجات وداخل الملعب، هذا هو عرضنا لبرشلونة".

وتدخل الرئيس السابق لكتالونيا كارليس بيجديمونت والمنفي في بوركسيل عن الأمر وكتب في تغريدة: "هام: في الـ ١٨ من ديسمبر ستقوم مجموعة تسونامي ديموكراتيك بالاستمرار في تحركها من أجل الحرية والديموقراطية، هكذا سيكون الاستقلال، ويجب أن يسمع العالم كله أن إسبانيا تحاول أن تقمع وتهدد وتسكت الأصوات المعارضة".

وكانت المجموعة قد أعلنت بالأمس عن تنظيم مظاهرة في الطرق المؤدية لملعب كامب نو قبل المباراة بأربع ساعات بسبب رفض الفريق طلباتهم.

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ولا يعد ذلك التصرف هو الأول من نوعه من قبل تلك المجموعة، حيث سبق لهم أن أغلقوا طريقًا حيويًا لعدة ساعات بين إسبانيا وفرنسا مطلع نوفمبر الماضي.

وتسعى الحركة للفت أنظار المجتمع الدولي لنفسها رغبة منها في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة الإسبانية للحديث حول الاعتقالات الأخيرة والمتكررة لقادة عدة في كتالونيا.

وكان عدد كبير من قادة الاستفتاء الأخير الخاص باستقلال المقاطعة قد صدرت في حقهم أحكامًا بالسجن بسبب تنظيم ذلك الاستفتاء دون موافقة الحكومة.

جدير بالذكر أن الكلاسيكو كان قد تم تأجيله من قبل بسبب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة قبل أيام من موعد المباراة لنفس الأسباب.