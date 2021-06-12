تهديد أم تحفيز؟ مبابي يحرج الخليفي

تصريح مثير للجدل.. تهديد أم تحفيز

وضع الدولي الفرنسي، كيليان مبابي رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي في مأزق بتصريحاته الأخيرة المثيرة الجدل.

رغم تأكيدات وثقة ناصر الخليفي بأنه لن يتخلى عن مبابي فجاءت تصريحات اللاعب الأخيرة عكس ذلك تمامًا.

ماذا قال كيليان مبابي؟

أجرى كيليان مبابي مقابلة مع فرانس فوتبول وقال مستنكرًا "سؤال أطرحه عليه منذ مدة: أي اللاعبين ستتعاقدون معهم هذا الموسم".

واضاف: "يجب أن أتخذ القرار الصحيح وهذا صعب، أحتاج إلى كل فرصة لاتخاذ قرار جيد".

ما هي مسيرة اللاعب مع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

نجح صاحب الـ22 عامًا في تسجيل 41 هدفًا وصنع 11 آخرين في 46 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.

ويذكر أن عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022 والأولوية لدى باريس هي إقناع اللاعب بالبقاء في صفوفهم.

لكن الأمور تزداد صعوبة حيث كشف برونو ساتين، أحد أشهر وكلاء اللاعبين في فرنسا، عن وجود اتفاق بين عائلة كيليان مبابي وريال مدريد على انتقاله إلى الفريق الإسباني.

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