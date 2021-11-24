تهديدات خطيرة وكسر "سبورة" .. كواليس مثيرة وراء فسخ عقد حمدالله والنصر

كشفت تقارير صحفية، عن الأسباب الحقيقية وراء فسخ عقد نادي النصر مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال الساعات الماضية، حيث هناك كواليس مثيرة ونارية وراء هذا القرار.

النصر أعلن مساء الثلاثاء عن فسخ التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله، وذلك لأسباب قانونية دون الكشف عن التفاصيل، وهو الأمر الذي دفع العديد من المصادر الإعلامية للاجتهاد في الأمر.

ما هو موقف النصر من حمد الله حاليًا؟

صحيفة "الرياضية" كشفت خلال تقرير لها عن الكواليس المثيرة التي تسببت في اتخاذ قرار برحيل عبد الرزاق حمد الله، وفسخ التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

أكدت الصحيفة على أن إدارة النصر أمهلت حمد الله مهلة 4 أيام من أجل دفع الشرط الجزائي لعقده الاحترافي مع النصر، والبالغ قيمته 20 مليون يورو "83 مليون ريال سعودي تقريبًا"، بسبب إخلال اللاعب ببنود العقد.

النصر أشعر عبد الرزاق حمد الله في ساعة متأخرة من أمس الأول بالمهلة، مع إخطار اتحاد الكرة السعودي بفسخ العقد بين الطرفين، وفي حالة عدم دفع الشرط الجزائي سيتم رفع قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال يومين.

واتخذت إدارة النصر هذا القرار بعد إسناد القضية للسويسري لوكا المحامي الشهير، الذي أكد أحقية النصر في فسخ عقد عبد الرزاق من طرفهم لأسباب قانونية وجوهرية.

ما هي كواليس أزمة حمد الله مع نادي النصر؟

وكشفت الصحيفة السعودية عن الكواليس النارية التي حدثت، حيث أكدت على أن الخلافات بدأت بعد مباراة الرائد الأخيرة بالجولة 12 بالدوري السعودي للمحترفين، في غرفة تبديل الملابس، بعد تلفظ حمد الله ضد البرازيلي مارسيلو سالازار المدير الفني للفريق، بسبب عدم إشراكة بالتشكيل الأساسي، حيث قام بكسر "السبورة" التي يتم فيها شرح الخطة من جانب المدرب.

الإدارة قامت بتسليم اللاعب خطابًا تطالب فيه إفادة رسمية لذكر ما حدث بعد اللقاء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة حمد الله، الذي أرسل بعدها رسائل تهديد عبر تطبيق "واتس آب" ورسائل SMS لأحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي.

حمد الله طلب السماح له بالخروج نهائيًا من نادي النصر أو سيثير المشاكل في الفريق، وقال نصًا: "سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدًا لو يتم خصم كامل عقدي المتبقي منه 7 أشهر، واعتبروها صدقة لكم".

وبعد وصول إدارة النصر إلى قناعة تامة بعدم جدوى بقاء المهاجم المغربي، أوكلت المهمة للمحامي السويسري لوكا، من أجل فسخ العقد، وبالفعل تم هذا الأمر بشكل رسمي.

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