تنظيف وارتداء زي راقصة باليه .. عقوبات مهينة في انتظار نجوم مانشستر يونايتد

أصبح رالف رانجنيك هو المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، لتبدأ حقبة جديدة في النادي الإنجليزي خلال هذا الموسم.

الشياطين الحمر أعلنوا إقالة أولي جونار سولشاير بسبب اهتزاز النتائج، ليأتي رانجنيك بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، ليعمل بعدها كمستشار للنادي لمدة عامين.

أساليب المدرب الألماني يبدو أنها ستكون غير مألوفة لدى نجوم مانشستر يونايتد، خاصة خارج الملعب، حيث كان يستخدم بعض الأساليب المهينة كعقاب للاعبين.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن رانجنيك قام بإلغاء الغرامات المالية على أي لاعب يخالف التعليمات خلال فترته مع نادي لايبزيج الألماني.

وبدلًا من ذلك اعتمد صاحب الـ63 على فكرة "عجلة الحظ" حيث يقوم كل لاعب مخالف بتجربة حظه لاختيار العقاب المفروض عليه.

مساعده جيسي مارش كشف عن طريقة العقوبة، الأمر ببساطة هو أدر العجلة وانتظر خسارتك، هناك 12 نتيجة، 11 نتيجة سيئة وواحدة إيجابية تعني أنك محظوظًا وستفلت من العقاب

وشملت العقوبات القيام ضخ الكرات ووضعها في الملعب وتنظيفها، تدريب أحد لاعبي الأكاديمية الصغار، العمل كمرشد في ملعب النادي، جز ورعاية الملعب التدريبي.

ويضاف إليهم كذلك ارتداء زي راقصة الباليه لمدة 90 دقيقة، أو التأكد من امتلاء قوارير الماء، العمل في أحد محلات النادي، تقديم الأطعمة للفريق وتنظيف الطاولات، العمل كمسؤول عن ملابس الفريق، تحميل حافلة الفريق وأخيرًا شراء بعض الهدايا للجميع.

وسيكون من المثير لو قام رانجنيك بتطبيق نفس الأسلوب في يونايتد، بتواجد العديد من النجوم الكبار مثل كريستيانو رونالدو ودافيد دي خيا وبول بوجبا وجادون سانشو.

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