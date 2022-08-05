تمهيدًا لضمه .. نادي برازيلي يُراقب عن كثب موقف كريستيانو رونالدو

هل يُرحب الدون بفكرة اللعب بالدوري البرازيلي؟

اعترف رئيس كورينثيانز دويليو مونتيرو ألفيس بأنه يراقب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ويتطلع إلى التعاقد معه حال رغبته في اللعب بالدوري البرازيلي.

يضم نادي كورينثيانز بعض اللاعبين الذين سيتعرف عليهم مشجعو كرة القدم الأوروبية بسهولة، مثل باولينيو لاعب خط وسط برشلونة السابق وجناح تشيلسي وأرسنال السابق ويليان، كما يضم كورينثيانز لاعب منتخب البرازيل الدولي ريناتو أوجوستو.

ألفيس يبحث عن المزيد من النجوم، لينضموا إلى فريقه.

كورينثيانز يراقب رونالدو تمهيدًا لضمه في الصيف

قال ألفيس في تصريحات لجريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو هو حلم كبير، لكن نحن كورينثيانز".

وأضاف: "أليس ويليان وريناتو أوجوستو هنا؟ كل شيء ممكن في كرة القدم وأنا ملتزم ببذل قصارى جهدي من أجل كورينثيانز".

وواصل: "هل هذا ممكن؟ لا أعرف لم لا نحاول ربما يتحقق لم يكن هناك مثل هذا الإحتمال، لكننا نراقبه تخيل أنه يريد فجأة اللعب في البرازيل".

رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، يتبقي في عقده مع مانشستر يونايتد عام واحد فقط، لكنه يريد الرحيل هذا الصيف للعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

لا ينافس كورينثيانز في دوري أبطال أوروبا لكنهم يظهرون بانتظام في كوبا ليبرتادوريس، نظيرة البطولة الأوروبية في أمريكا الجنوبية.