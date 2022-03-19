تمهيدًا لرحيل مبابي .. باريس يحسم موقفه النهائي من بقاء ميسي

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بمناقشة مستقبل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد التكهنات التي أثيرت الفترة الأخيرة.

ويمر صاحب الـ34 سنة بأوقات عصيبة في باريس، منذ رحيله الصادم عن برشلونة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتشرت بعض الأنباء الفترة الأخيرة، حول نية النادي الفرنسي في التخلي عن اللاعب، مع إمكانية عودته إلى برشلونة من جديد.

هل يرحل ميسي؟

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مستقبل ميسي تمت مناقشته بشكل موسع داخل النادي الفرنسي، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأوضحت أن الخطط المستقبلية تشمل تواجد ميسي داخل الفريق حتى نهاية عقده المستمر لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام إضافي في حالة موافقة الطرفين.

It won't be the same without Messi and Ronaldo 😔#UCLdraw pic.twitter.com/lWUNgQHR9X — GOAL (@goal) March 18, 2022

ويؤمن النادي الفرنسي بضرورة تواجد ميسي بالفريق لعدة أسباب، أهمها اقتراب كيليان مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد.

والسبب الآخر وهو تراجع مستوى نيمار الفترة الأخيرة وهجوم الجماهير ضده، وإمكانية رحيله هو الآخر الصيف القادم.

ومن غير الواضح حتى الآن الدور الذي سيلعبه ميسي بعد رحيل مبابي، حيث يتواجد حاليًا بمركز صانع الألعاب، لكن من المتوقع انتقاله لمكان أكثر حسمًا من الناحية التهديفية بعد مغادرة الفرنسي لحديقة الأمراء.

ما هي طموحات النجم الأرجنتيني؟

وأشارت "ماركا" إلى أن ميسي لا يزال يريد العودة إلى منصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي يصر باريس على الفوز بها.

ويطمح اللاعب في الحصول كذلك على جائزة أفضل صانع للأهداف بالدوري الفرنسي، حيث صنع 11 هدفًا في 18 مباراة حتى الآن مقابل 10 لمبابي.

ويوجه الأرجنتيني أنظاره كذلك نحو كأس العالم في قطر بشهر نوفمبر القادم، حيث يراها الفرصة الأخيرة له ليكون بطل العالم، وسيكون وقتها عمره 35 سنة ونصف.

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