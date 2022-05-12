تمهيدًا لرحيل السومة؟ .. الأهلي يبدأ خطوات ضم مهاجم إيطاليا

يبدو أن ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي السعودي، كان صادقًا بالفعل عندما أكد للجماهير إنه وضع عينيه على أكثر من صفقة قوية، مشددًا على أن الموسم المقبل سيكون مختلفًا كليًا بالنسبة للراقي.

موسم للنسيان:

الموسم الجاري من أصعب المواسم التي مرت على الراقي في تاريخه، إذ يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

تبادل مدربان بالموسم الجاري على إدارة الراقي؛ بيسنيك هاسي، الذي تمت إقالته بعد مطالب جماهيرية ملحة، ثم روبرت سيبولدي؛ المدير الفني الحالي.

الجمهور الأهلاوي يرى أن مشكلة الفريق ليست في من على رأس القيادة الفنية للفريق، بقدر ما هو في النفيعي وموسى المحياني؛ المدير التنفيذي للنادي، ظنًا منهم أن الأخير هو من يملي آرائه على الجهاز الفني.

حاليًا موقف سيبولدي غير واضح من الموسم المقبل، هناك تقارير تؤكد رحيله، وأخرى تؤكد أن الإدارة راضية عما يقدمه، وستجدد له العقد.

خلال ثلاث مباريات قاد بها سيبولدي الراقي حتى الآن، تعادل في واحدة وفاز أخرى وخسر مرة.

مفاوضات مع مهاجم إيطاليا:

النفيعي أكد أن عدد كبير من لاعبي الفريق سواء المحليين أو الأجانب سيرحلون بنهاية الموسم الجاري، وهو المطلب الذي يطالب به الجمهور.

أحد الأسماء التي يطالب الجمهور برحيلها هو السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، والذي كان هدافه الأول ونجمه لسنوات، لكن في السنوات الأخيرة توترت علاقته بالجماهير مع تراجع مستواه.

هجوم الأهلي متراجع بالفعل إلى حد كبير، ويعيبه إهدار كثير من الفرص، لذلك يبدو أن النفيعي سيبرم صفقة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل، في خطوة أولى لإصلاح هذا العيب.

وفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي فإن الأهلي مهتمًا بأندريه بيلوتي؛ مهاجم منتخب إيطاليا ونادي تورينو الإيطالي، بل أنه بدأ بالفعل التفاوض مع ممثله الوكيل يحيى العتيبي.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن نادي الهلال السعودي حاول ضم اللاعب في يناير الماضي مقابل 8 مليون يورو.

🚨🔥 #AlAhli are showing interest in Andrea #Belotti: the club is already talking with a representative of the striker (Y. Al-Otaibi).



📌 Last January, another 🇸🇦 club (#AlHilal) have tried to convince the "Gallo" with an offer close to €8M. 🐓⚽ #Torino #Transfers pic.twitter.com/Aw8w3ocsQJ — Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 12, 2022

ماذا قدم بيلوتي في الموسم الجاري؟

صاحب الـ28 عامًا انضم لتورينو في صيف 2015، قادمًا من باليرمو الإيطالي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

شارك بيلوتي في 21 مباراة في الدوري الإيطالي والكأس بالموسم الجاري، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع آخر.

بشكل عام، شارك بيلوتي في 249 مباراة مع تورينو، سجل خلالها 113 هدفًا، وصنع 28 آخرين.

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