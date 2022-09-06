الهلال يُواجه الزمالك في قطر الأسبوع القادم

أعرب الناقد الرياضي جمال عارف عن رغبته وجود الأهلي المصري بدلًا من مواطنه الزمالك في مواجهة الهلال ضمن بطولة كأس سوبر لوسيل الودية التي ستقام بمناسبة افتتاح الاستاد المونديالي في قطر الأسبوع القادم.

الاتحاد القطري وجه الدعوة لبطلي الدوري المصري والسعودي لخوض لقاء افتتاح استاد لوسيل يوم 9 سبتمبر الجاري، وتحظى المباراة باهتمام إعلامي وجماهيري كبير.

لماذا تمنى عارف وجود الأهلي بدلًا من الزمالك في كأس لوسيل؟

الصحفي السعودي المخضرم أكد خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" رغبته في مواجهة جديدة تجمع الهلال مع الأهلي لتمحو آثار الخسارة القاسية 4-0 في مواجهتهما الأخيرة ضمن كأس العالم للأندية.

عارف كان قد أكد علو كعب الهلال على منافسه القاهري وتوقع فوزه بنتيجة كبيرة في مباراة مونديال الأندية، لكن الخسارة القاسية للزعيم جعلته عُرضة للاتهامات والسخرية من الجماهير المصرية والسعودية.

عارف مازال مُصرًا على رأيه بأن الهلال أقوى وأفضل من الأهلي ويستطيع الفوز عليه بنتيجة جيدة، إذ قال "كنت أتمناها الهلال والأهلي، حتى أثبت للناس صحة حديثي السابق والذي أغضب بعض الأهلاوية، كنت أتمنى مواجهة جديدة بين الفريقين".

تابع "الأهلي لا يعيش فترة جيدة حاليًا، خسر الدوري موسمين والكأس الموسم الماضي، الزمالك يتفوق عليه بمراحل حاليًا، الأهلي سبق واستغل الحالة الفنية السيئة للهلال وهزمه برباعية وكنت أتمنى أن تُكرر المواجهة في الظروف الحالية حتى يرى الجميع كيف أن الهلال هو الأقوى والأجدر بالفوز".

ماذا حدث في مواجهة الأهلي والهلال الأخيرة؟

الهلال والأهلي خسرا مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية ليلتقيا وجهًا لوجه على المركز الثالث الذي يمنح صاحبه الميدالية البرونزية.

المباراة فاجأت الجميع، حيث كانت التوقعات تُشير لمواجهة نارية وصعبة على الفريقين لكن بطل إفريقيا بدأها بقوة شديدة وحسمها مبكرًا جدًا.

الأهلي تقدم بهدفه الأول بواسطة ياسر إبراهيم عند الدقيقة الـ8 وقبل أن يُطرد ماتيوس بيريرا نجم الهلال بـ6 دقائق.

المدافع المصري عاد وسجل الهدف الثاني للأحمر عند الدقيقة الـ17، وبعدها تعرض الهلال لنقص عددي جديد بطرد لاعب وسطه محمد كنو عند الدقيقة الـ28.

الأهلي أضاف هدفًا ثالثًا قبل نهاية الشوط الأول بواسطة أحمد عبد القادر ومن ثم اختتم مهرجان أهدافه في الشوط الثاني عن طريق عمرو السولية.

الخسارة كانت صادمة للهلال وجمهوره وقد تسببت في الإطاحة بالمدرب ليوناردو جارديم وأعادت رامون دياز لقيادة الفريق.