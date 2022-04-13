تمرد في مانشستر يونايتد .. غرفة الملابس تثور بسبب عقد بوجبا الجديد!

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رد فعل عنيف من غرفة الملابس، وذلك بعدما قدم النادي عرضًا لتجديد عقد الفرنسي بول بوجبا، سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي.

عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2022، ورفض حتى الآن التوقيع على عقد جديد في ملعب "أولد ترافورد"، رغم أن العرض المقدم يتجاوز 600 ألف يورو أسبوعيًا.

ومن المفهوم أن مانشستر يونايتد على استعداد لمنح بوجبا راتبًا أساسيًا قدره 480 ألف يورو أسبوعيًا، مع مزايا اقتصادية ستجعل الراتب يتخطى حاجز 600 ألف يورو أسبوعيًا.

لماذا غضب نجوم مانشستر يونايتد؟

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن العرض الجديد أدى إلى حالة من الغضب في غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحفية على وجود حالة من التمرد من زملاء بوجبا بسبب استعداد النادي لجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي.

ويشعر نجوم "الشياطين الحمر" أن بوجبا لا يستحق مثل هذه الزيادة الهائلة في راتبه، بالنظر لأنه لا يلعب بشكل منتظم، ولا يتردد في انتقاد النادي والتحدث عن الرحيل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن مصدر في مانشستر يونايتد كشف أن اللاعبين يخططون لحالة عصيان وتمرد إذا وافق بوجبا على العرض الجديد، وواصل مسيرته في "أولد ترافورد"، مع مطالبة اللاعبين بالتساوي الأجور.

وقال المصدر: "يعتقد بعض اللاعبين أن الأمر خارج عن النظام، وكيف يحصل على ضعف ما يحصل عليه، وهو لا يبدأ المباريات بشكل منتظم، ويتحدث عن المغادرة طوال الوقت".

من هو الأعلى أجرًا في مانشستر يونايتد؟

يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو أعلى لاعب أجرًا في مانشستر يونايتد حاليًا، حيث يحصل على راتب يقترب من 550 ألف يورو أسبوعيًا.

ويليه الإسباني دافيد دي خيا حارس المرمى، الذي يحصل على 450 ألف يورو أسبوعيًا، فيما يحصل الثنائي سانشو وفاران على 360 ألف يورو أسبوعيًا، ثم يأتي برونو فيرنانديش الذي يتقاضى 300 ألف يورو أسبوعيًا.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع بوجبا؟

ومع انتهاء عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، فإن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب بالحصول على خدماته بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي أبرز الأندية المهتمة بالحصول على بوجبا في الوقت الحالي، كما أبدى يوفنتوس الإيطالي، ناديه السابق، اهتمامًا بالحصول على خدماته.

ولا يمكن استبعاد نادي ريال مدريد الإسباني من الصورة أيضًا، حيث ارتبط النادي الملكي لفترة بالتعاقد مع بطل كأس العالم 2018.

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