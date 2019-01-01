الدوري الأمريكي

تمديد إيقاف روني في الدوري الأمريكي

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Jose L. Argueta
تعرف على عقوبة روني في الدوري الأمريكي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

قرر اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم إيقاف واين روني، مهاجم دي سي يونايتد، مباراتين بعد طرده أمام نيويورك ريد بولز.

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رونالدو تعرض لبطاقة حمراء مباشرة بعد شجاره مع كريستان كاسيريس يوم 21 أغسطس الماضي.

وبعد غياب عن مباراة فيلادلفيا يونيون السبت الماضي قررت لجنة العقوبات تمديد الإيقاف إلى مباراة إضافية بسبب العنف، مما يعني عدم مشاركته ضد مونتريال إمباكت.

وسوف ينضم صاحب الـ 33 عامًا إلى صفوف ديربي كاونتي في يناير المقبل ليكون لاعبًا ومساعدًا للمدرب في دوري الدرجة الأولى الأمريكي.

جدير بالذكر أنّ روني سجل 11 هدفًا وصنع 7 أخرى في 25 مباراة لعبها مع دي سي يونايتد خلال الموسم الجاري.

وانضم روني إلى الدوري الأمريكي بعد موسم واحد لعبه رفقة إيفرتون.

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