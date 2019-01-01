تمديد إيقاف روني في الدوري الأمريكي

تعرف على عقوبة روني في الدوري الأمريكي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم إيقاف واين روني، مهاجم دي سي يونايتد، مباراتين بعد طرده أمام نيويورك ريد بولز.

رونالدو تعرض لبطاقة حمراء مباشرة بعد شجاره مع كريستان كاسيريس يوم 21 أغسطس الماضي.

وبعد غياب عن مباراة فيلادلفيا يونيون السبت الماضي قررت لجنة العقوبات تمديد الإيقاف إلى مباراة إضافية بسبب العنف، مما يعني عدم مشاركته ضد مونتريال إمباكت.

وسوف ينضم صاحب الـ 33 عامًا إلى صفوف ديربي كاونتي في يناير المقبل ليكون لاعبًا ومساعدًا للمدرب في دوري الدرجة الأولى الأمريكي.

Following Video Review, Wayne Rooney is issued a red card.



0-1 #DCvRBNY | #RBNY pic.twitter.com/sQXfqeOn41

جدير بالذكر أنّ روني سجل 11 هدفًا وصنع 7 أخرى في 25 مباراة لعبها مع دي سي يونايتد خلال الموسم الجاري.

وانضم روني إلى الدوري الأمريكي بعد موسم واحد لعبه رفقة إيفرتون.