تمثال لصلاح بأحد المتاحف في لندن

صلاح يواصل التوغل في ملاعب ومتاحف إنجلترا

يواصل صلاح التجول داخل إنجلترا وصناعة التاريخ سواء في ملاعبها أو في متاحفها هذه المرة، وذلك مع الإعلان عن تمثال له في متحف madame tussauds.

وكان صلاح قد تألق مع ليفربول وأصبح هدافًا لهم في العقد الماضي على الرغم من أنه لم يلعب فيه سوى سنتين ونصف فقط.

ونتيجة لهذه النجاحات الساحقة، أعلن متحف madame tussauds عن صناعة تمثال من الشمع للأسطورة المصرية محمد صلاح.

ويعد متحف madame tussauds أحد أهم وأعرق المتاحف في العاصمة الإنجليزية لندن وكذلك على مستوى أوروبا بشكل عام.

وأعلن ذلك محمد صلاح عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي على تويتر، ليلقى تفاعلًا كبيرًا من قبل محبي النجم المصري ومشجعي ليفربول.

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يذكر أن صلاح قد حقق لقب أفضل لاعب في أفريقيا مرتين متتاليتين وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين كذلك وأفضل لاعب فيه مرة واحدة.