تمت السيطرة على سيناريو كارثي.. هبوط اضطراري لطائرة نيمار في البرازيل

البرازيلي ينجو من الموت المحقق

تفاصيل مرعبة كاد عالم كرة القدم خاصة والرياضة بشكل عام أن يعيدها ثانية، هذه المرة كانت مرشحة لتطال البرازيلي نيمار، أحد أشهر نجوم كرة القدم في العالم.

اضطر طاقم طائرة البرازيلي نيمار نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان إلى الهبوط اضطراريًا في بوا فيشتا بولاية رورايما عندما كان في رحلته عائدًا إلى البرازيل.

وقد كانت طائرة نيمار مغادرة باربادوس إلى ساو باولو، ووفقًا للحفي ماريو كيمبيس، فإن هبوط الطائرة أتى بسبب مشكلة في الزجاج الأمامي الواقي من الرياح.

وحينما وصل إلى المطار في بوا فيشتا، مارس نيمار طقوسه الاعتيادية وراح يلتقط الصور التذكارية مع بعض موظفي المكان.

وقبل أن تظهر صور نيمار في المطار، لم تكن هناك أي تأكيدات على وجوده في الرحلة، رغم أن شقيقته كانت قد نشرت صورًا جمعتها بنيمار قبل 4 ساعات من الهبوط الاضطراري، عبر "إنستجرام".

ومن المتوقع أن يصل نيمار إلى ريو دي جانيرو الثلاثاء بعد الإصلاحات التي سيتم إجراؤها على الطائرة، ووفقًا لشبكة "إي إس بي إن" فإن كل من كانوا على متن الرحلة التي رافقت اللاعب بمن فيهم هو، في خير حال.

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