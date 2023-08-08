تمامًا مثل نيمار.. ألتراس باريس سان جيرمان يهاجم مبابي وفأل غير متوقع!

صحيح أن النادي العاصمي يريد التخلص من نجمه.. ولكن!

رغم أن عملية بيع كيليان مبابي إلى ريال مدريد تبدو واقعية وسهلة للغاية في الوقت الراهن في ظل تأزم الموقف أكثر فأكثر بين اللاعب وباريس سان جيرمان، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن بقاءه حتى في الموسم المقبل هو أمر محتمل.

التشابع مع حالة زميله الحالي نيمار في 2019 حين أراد البرازيلي العودة إلى برشلونة، وتجميده آنذاك من قبل إدارة الخليفي، وعدم خوضه المعسكر الاستعدادي بانتظام تمامًا كمبابي، يوحي بأن السيناريو نفسه قد يتكرر مع الفرنسي.

ليس هذا فحسب، بل إن صحيفة "آس" أشارت إلى هجوم روابط الألتراس التي يعد لها شأنًا كبيرًا في باريس على مبابي، وهذا مشابه للغاية لما جرى مع نيمار الذي هوجم بضراوة آنذاك، كما أشارت الصحيفة إلى أن جماهير النادي الباريسي ستهاجمه عبر لافتات علنية في مباراة الفريق السبت الافتتاحية في الدوري الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



النتيجة أن أحدًا لم يستطع سد المطلب المادي لباريس في حالة نيمار، ما أدى إلى بقاء البرازيلي، وهو ما قد يراهن عليه باريس هذا الميركاتو أيضًا، وإن كان كل شيء يشير إلى أن النادي نفسه يطمح للتخلص من مبابي الآن أكثر من أي وقت مضى، ولكنه لن يرضى على الأرجح بأي تخفيض في القيمة المالية التي ينتظرها بنحو 200 مليون يورو.