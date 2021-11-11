تلميح للرغبة في الرحيل؟ ليفاندوفسكي يهاجم أسلوب ناجلسمان

في مفاجأة من العيار الثقيل، وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني انتقادات بطريقة غير مباشرة إلى يوليان ناجلسمان المدير الفني للنادي البافاري، وأسلوب لعب الفريق تحت قيادته.

ليفاندوفسكي يتواجد حاليًا مع منتخب بولندا، استعدادًا لمباراتي أندورا والمجر على التوالي، في آخر جولتين من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال ليفاندوفسكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أندورا: "في بايرن ميونخ، لم يكن من السهل بالنسبة لي إيجاد فرص لتسجيل الأهداف أو مكان في الملعب مؤخرًا".

وأضاف: "عندما تلعب بستة لاعبين في الهجوم، ويكون المنافس دفاعيًا للغاية، فلن يكون ذلك سهلًا على المهاجم".

لماذا انتقد ليفاندوفسكي أسلوب ناجلسمان؟

ورغم أرقامه في الموسم الحالي، إلا أن ليفاندوفسكي ليس راضيًا تمامًا عن الطريقة الحالية التي يستخدمها ناجلسمان في خط الهجوم.

وقال: "في المباريات القليلة الماضية، استغرقت بعض الوقت للعثور على مكان في الملعب والحصول على الكرة، كانت هناك مباريات لم أحصل فيها على الكثير من الكرات في اول 20 دقيقة".

وأضاف: "عاجلًا أم آجلًا فإن بايرن ميونخ يحظى دائمًا بالفرص، لكن الأمر ليس بهذه السهولة".

ليفاندوفسكي ترك الأمر مفتوحًا سواء كان ذلك مرتبطًا بالتكتيك الدفاعي للمنافسين، أو بفكرة أسلوب لعب ناجلسمان، وقال البولندي في ختام تصريحاته: "كان يجب أن أتراجع كثيرًا جدًا إلى وسط الملعب للحصول على الكرة".

هل يحاول ليفاندوفسكي الرحيل عن بايرن ميونخ؟

تصريحات ليفاندوفسكي تأتي في وقت غير متوقع، خاصة بعد أن أبدى خلال الصيف الماضي رغبته في تغيير الأجواء والرحيل عن بايرن ميونخ.

لكن في ظل عدم جدية العروض التي حصل عليها، وتمسك بايرن ميونخ بخدماته، واصل ليفاندوفسكي مسيرته في ملعب "أليانز آرينا".

ويمتد عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023، وربما تأتي تصريحاته والهجوم المبطن على ناجلسمان كمحاولة أخيرة لفرض فكرة الرحيل.

ماذا قدم ليفاندوفسكي في الموسم الحالي؟

وعلى الرغم من شكواه، فقد سجل ليفاندوفسكي 23 هدفًا بالفعل في الموسم الحالي بعد 17 مباراة في كافة البطولات، ويواصل طريقه نحو الدفاع عن الحذاء الذهبي الذي حققه الموسم الماضي، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

ليفاندوفسكي تمكن في الموسم الماضي من تحطيم رقم جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الألماني، بعد أن سجل البولندي 41 هدفًا.

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