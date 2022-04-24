تلميح لخطوته المقبلة؟ لاعب ريال مدريد يحضر نهائي كأس ملك إسبانيا

شوهد داني سيبايوس متوسط ميدان ريال مدريد وهو متواجد في مدرجات نهائي كأس ملك إسبانيا يوم أمس.

وأقيمت المباراة على ملعب لا كارتوخا بين فريقي فالنسيا وريال بيتيس، والتي انتهت بتتويج الأخير بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي.

وتحوم الشائعات حول مستقبل لاعب آرسنال السابق، حيث أن مشاركاته مع الملكي قليلة للغاية في ظل عدم قناعات المدرب كارلو أنشيلوتي به.

الربط بين سيبايوس ونهائي كأس الملك، يأتي من كون ريال بيتيس هو أحد طرفي المباراة الحاسمة للتويج باللقب.

حيث كان متوسط الميدان الإسباني في صفوف الناشئين لديهم عند صغره، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في عام 2017.

📸| Dani Ceballos attended the Copa del Rey final Betis-Valencia yesterday. pic.twitter.com/9DH0KioR7P — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 24, 2022

فمن الوارد أن يكون حضوره هو تلميح لرغبته بالعودة لفريقه السابق الذي يقدم موسمًا رائعًا مع المدرب مانويل بيليجريني.

حيث شارك سيبايوس هذا الموسم مع الملكي في 12 لقاء فقط، لم يسجل من خلالهم أي هدف، لكنه صنع هدف وحيد كان أمام إلتشي في دور الستة عشر من بطولة الكأس.

وفي ظل عدم اعتماد المدرب أنشيلوتي عليه، يبدو أنه بات يفكر في الرحيل، لكن هذه المرة لن يغادر الملاعب الإسبانية كما فعل في السابق.

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