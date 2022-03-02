"تلقيت عرضًا من أبراموفيتش لشراء تشيلسي، لكنه يطلب الكثير"

كشف الملياردير السويسري هانسجورج ويس، إنه تلقى عرضًا لشراء تشيلسي من رومان أبراموفيتش مالك النادي، جنبًا إلى جنب مع مجموعة أخرى من المستثمرين.

وتعرض أبراموفيتش لضغوط متزايدة خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، حيث قال النائب العمالي كريس برايت، إن مالك تشيلسي مرعوب من مواجهة عقوبات من الحكومة البريطانية.

وأصدر مالك البلوز بيانًا بالفعل، ليؤكد فيه أن أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية، سيأخذون منه الإشراف على النادي إلى أجل غير مسمى.

من هو ويس؟

صاحب الـ86 سنة هو رجل أعمال سويسري يقيم في الولايات المتحة الأمريكية، وجمع ثروته كمؤسس ورئيس سابق لإحدى شركات تصنيع الأجهزة الطبية.

وتبلغ ثروته في الوقت الحالي نحو 5 مليارات دولار، وقد تم اختياره كواحد من أكثر الأشخاص مشاركة في الأعمال الخيرية من قبل مجلس "فوربس" الشهيرة.

وتبرع رجل الأعمال بالملايين لأسباب بيئية في السنوات الأخيرة، ولديه مؤسسة خيرية بأصول تصل إلى 2 مليار دولار.

ماذا قال ويس عن بيع تشيلسي؟

السويسري قال في تصريحات لصحيفة "بليك":"أبراموفيتش هو أحد أقرب مستشاري بوتين وأصدقائه، وهو الآن في حالة ذعر شديدة".

وأضاف:"هو الآن يحاول بيع جميع عقاراته في إنجلترا، كما أنه يريد التخلص من تشيلسي بسرعة، تلقيت أنا وثلاثة أشخاص آخرين عرضًا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش نفسه الثلاثاء الماضي".

وتابع:"يجب أن أنتظر من أربعة إلى خمسة أيام الآن، لأنه يطلب الكثير من الأموال، تشيلسي مدين له بملياري جنيه استرليني ولكن النادي ليس لديه مال".

وواصل حديثه:"أولئك الذين سيشترون تشيلسي عليهم تعويض أبراموفيتش، نحن لا نعرف سعر البيع بالضبط الآن، يمكنني تخيل شراء النادي مع بعض الشركاء لكن يجب علي فحص الشروط العامة أولًا، وفي الوقت الحالي ما أريد أن أؤكده هو أنني لن أقدم على هذه الخطوة وحدي، يجب أن يكون معي من ستة إلى سبعة شركاء".

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