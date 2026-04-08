تلقى محمد صلاح أخبارًا سيئة قبل وقت قصير من انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

قرر المدرب آرني سلوت أن يبدأ محمد صلاح المباراة يوم الأربعاء على مقاعد البدلاء مع ليفربول. ويواجه الفريق الإنجليزي العملاق باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد شارك أساسيًا مع ليفربول يوم السبت، الذي تعرض لهزيمة قاسية في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0. وأضاع الجناح، الذي سيغادر ليفربول بعد انتهاء الموسم الحالي، ركلة جزاء وتم استبداله مبكرًا من قبل سلوت.

يحل فلوريان فيرتز محل صلاح في الجانب الأيمن من خط هجوم ليفربول، بينما يقود هوغو إكيتيكي هجوم "الريدز". يلعب دومينيك سزوبوسلاي خلفه مباشرة. يبدأ جيريمي فرينبونج في الجانب الأيمن من خط دفاع مكون من خمسة لاعبين.

كما خصص سلوت مقاعد أساسية للقائد فيرجيل فان ديك وريان جرافنبرخ. يبدأ كودي جاكبو مرة أخرى على مقاعد البدلاء مع ليفربول، الذي يمر بموسم صعب لكنه لا يزال قادراً على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

تم إقصاء ليفربول في دور الـ16 من قبل باريس سان جيرمان الموسم الماضي. كان ذلك دفعة قوية للنادي الباريسي الكبير، حيث فاز بعد بضعة أشهر بلقب البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها مليارات اليورو لأول مرة في تاريخ النادي.

تشكيلة باريس سان جيرمان: سافونوف؛ حكيمي، ماركيهوس، باتشو، مينديز؛ زاير-إيمري، فيتينها، جواو نيفيس؛ دو، ديمبيلي، كفاراتشيليا

تشكيلة ليفربول: مامارداشفيلي؛ فرينبونغ، كوناتي، فان ديك، جوميز كيركيز؛ جرافنبرخ، ماك أليستر؛ فيرتز، سوبوسلاي؛ إكيتيكي.