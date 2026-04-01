تلقى روبن فان بيرسي أخبارًا رائعة في نادي فينورد فور انتهاء فترة المباريات الدولية

عاد أنيس حاج موسى إلى ملعب التدريب في فينورد يوم الأربعاء. بل إن الجناح الجزائري شارك في التدريبات مع المجموعة، وهو ما يبدو خبراً ساراً في الفترة التي تسبق المباراة خارج أرضه أمام نادي فولندام.

تدرب فينورد يوم الأربعاء أمام الجمهور، مما يعني أن عودة حاج موسى لم تعد سراً. وكان قد أُعلن الأسبوع الماضي أن النجم قد غادر معسكر تدريب منتخب الجزائر

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن لاعب فينورد لم يكن لائقاً بدنياً للمشاركة في المباريات الدولية. وكان اللاعب الأعسر قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة "الكلاسيكو" بين فينورد وأياكس (1-1).

لذلك، سمح فينورد لحاج موسى بالعودة مبكراً إلى روتردام، حيث عمل على تعافيه. ويبدو أن الجناح سيكون جاهزاً للعب ضد فولندام.

وقد شارك الهداف الأول أياسي أويدا مساء الثلاثاء مع المنتخب الياباني في مباراة ضد إنجلترا. وحقق خصم هولندا في كأس العالم فوزاً رائعاً بنتيجة 0-1 خارج أرضه.

لكن فينورد ينتظر بقلق مدى جاهزية ليو ساور عند عودته من سلوفاكيا. فقد تعرض هذا اللاعب الموهوب لإصابة الأسبوع الماضي.

هناك احتمال كبير أن يبدأ فينورد المباراة ضد فولندام بخط هجوم مكون من هاج موسى وأويدا ورحيم ستيرلينج.