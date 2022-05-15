تكريم 22 باحثًا .. مطلب خاص في نهائي كأس الملك
ناشد الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح، وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، لتحقيق طلب يتمنى أن يتحقق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المنتظر.
النهائي سيقام في 19 من مايو الجاري، بين الهلال والفيحاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".
الزعيم وصل للنهائي بعدما أطاح بالشباب من نصف النهائي بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية.
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فيما صعد الفيحاء في مفاجأة على حساب الاتحاد، بالفوز بهدف نظيف.
الفائز في نهائي الكأس سيضمن مقعدًا مباشرًا في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2023.
ما هو طلب المصيبيح؟
الجميع سعد بالأمس، بعد إعلان حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنهائي الكأس، ليسلم الفائز الكأس في حدث لأول مرة في تاريخ البطولة.
واليوم، احتفلت السعودية بحصولها على 22 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022"، بجانب حصول عبد الله الغامدي على جائزة أفضل باحث وأفضل مشروع من بين آلاف المشاركين في المعرض.
أمام هذا الاحتفال، طالب الإعلامي الرياضي وزارة الرياضة بضرورة تكريم هؤلاء الباحثين، في الكأس الغالية.
وكتب المصيبيح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى أن أراهم مكرمين في المباراة الختامية لكأس الملك بحضورهم داخل الملعب، يستاهلون".
جدير بالذكر أن آيسف هو معرض عالمي، يقام كل عام بشهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 75 دولة من مختلف أنحاء العالم.
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