"تكريم الملكة كان أفضل" و"قرار سخيف" .. النجوم ينتقدون تأجيل الدوري الإنجليزي!

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية نجوم الدوري الإنجليزي القدامى ينتقدون تأجيل البطولة للحداد على وفاتها!

لقى قرار تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الكثير من الانتقادات بين صفوف عدد من النجوم السابقين للبطولة الشهيرة، في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا.

جاء هذا بحسب ما نشر جاري نيفيل وبيرس مورجان وبيتر كراوتش وغيرهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسهم تويتر.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت تأجيل مباريات الجولة السابعة التي كانت ستجري هذا الأسبوع، حدادًا على وفاة ملكة إنجلترا عن عمر يناهز 96 عامًا.

وكتب كراوتش: "أعلم أنها مجرد لعبة، وأن بعض الأمور أهم وأكبر، لكن تخيلوا أن كل المباريات لُعبت هذا الأسبوع بوجود شارات سوداء وصمت للحداد ومع سماع النشيد الوطني، أليس هذا أفضل".

أما بيرس مورجان فقد نشر بيان رابطة الدوري الإنجليزي وعلق عليه: "يا له من قرار سخيف"، وأضاف في تغريدة أخرى: "يجب أن تقام الأحداث الرياضية بشكل طبيعي، جلالتها أجبت الرياضية ومشاهدة كم كبير من الجماهير يغني النشيد الوطني من أجلها سيكون مذهلًا كما فعلت جماهير وست هام ليلة الأمس".

جاري نيفيل أبدى موافقته بشكل تام على كلمات مورجان وكتب: "الرياضة تستطيع أن تظهر بشكل أكبر الاحترام الذي تستحقه".

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت أيضًا أنها ستفصح لاحقًا عن التفاصيل والمواعيد الجديدة للجولة.