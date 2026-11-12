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زهيرة عادل

تكريم غريب من نوعه .. الاتحاد البرتغالي يكشف خطة ما بعد كريستيانو رونالدو

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كواريزما يوضح..

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بينما يسأل الكثيرون عن خطة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تكريم القائد المعتزل حديثًا كريستيانو رونالدو، أزاح المتحدث الرسمي ريكاردو كواريزما الستار عن جزء من التكريم المرتقب.

ماذا حدث؟

قبل أيام، أعلن صاروخ ماديرا اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي، رغم محاولات مدرب البحارة جورج جيسوس التواصل معه لإثنائه عن قراره، بحسب ما زعمت بعض التقارير الصحفية.

قرار الدون جاء على إثر أزمته مع جيسوس في معسكر سبتمبر – أكتوبر الماضي، إذ اختلف الثنائي على دور القائد في مواجهة النرويج، حيث كان الاتفاق أن يشارك لبضع دقائق، لكن المدرب نقض وعده وإبقاه على الدكة رغم إجرائه عمليات الإحماء في الشوط الثاني.

الأدهى بالنسبة لرونالدو كان ما قاله جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد أيام من مواجهة النرويج، حيث أكد أن الكلمة العليا له مهما كان اسم اللاعب محل الجدل، وهو ما اعتبره الدون إهانة له.

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وبعد ساعات قليلة من ذاك المؤتمر، غادر رونالدو المعسكر، وبعد تحقيقات وقرار بمعاقبته بالإيقاف لمدة 30 يومًا من الاتحاد البرتغالي، قرر الاعتزال الدولي نهائيًا.

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النصر

النصر

هل يُكرم رونالدو في بلده؟

ريكاردو كواريزما؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أكد في تصريحاته لصحيفة "الميدان الرياضي"، أن هناك العديد من المفاجآت التي تُجهز للدون خلال الفترة المقبلة، لكنه رفض الكشف عنها حاليًا.

وأوضح كواريزما أن خطوات التكريم المرتقب بدأت بصدور قرار بحجب الغرفة الخاصة برونالدو "الرقم 201"، في معسكر المنتخب البرتغالي، تقديرًا لصاروخ ماديرا، رافضين أن يخلفه بها أي لاعب آخر.

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وماذا بعد؟

رغم تصريحات كواريزما عن الإعداد لمفاجآت لرونالدو إلا أن بعض التقارير الصحفية زعمت أن الدون نفسه يرفض أي تكريم من قبل اتحاد بلاده، كون اعتزاله جاء على إثر خلاف مع المدرب دون تلقيه التقدير اللازم في ختام مسيرته.

ويركز حاليًا صاروخ ماديرا على حلم الألف هدف مع النصر، إذ يفصله عن 15 هدفًا فقط.

بقلمزهيرة عادل

صحفية رياضية

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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