تكريمًا لمارادونا .. يوفنتوس وبينيفينتو يوقفان المباراة في الدقيقة العاشرة

مارادونا في قلب كرة القدم

أوقف يوفنتوس وبينيفنتو مباراتهما في الدقيقة العاشرة مساء اليوم السبت لتكريم الراحل دييجو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 60 عامًا.

وفشل يوفنتوس في تحقيق الفوز على بينفينتو، واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيرو فيجوريتو لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو رغبةً من المدرب أندريا بيرلو في إراحته، ولكنه كالعادة ترك تأثيرًا واضحًا على أداء البيانكونيري كما كان الحال في المباريات التي غاب عنها مؤخرًا.

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وخلال المباراة قام الفريقان بلقطة إنسانية لتخليد ذكرى أسطورة كرة القدم مارادونا والذي فارق الحياة منذ أيام تاركًا غصة كبيرة في قلوب مشجعي كرة القدم حول العالم.

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وأمضى مارادونا الذي اشتهر بارتداء القميص رقم 10 سبعة مواسم في إيطاليا مع نابولي في حقبة ذهبية للنادي، حيث استمتع بأكثر سنوات مسيرته إنتاجية.

قاد الأسطورة الأرجنتينية نابولي للفوز بلقبين في الدوري الإيطالي، وصعد لمنصة التتويج مرة واحدة في كأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي خلال الفترة التي قضاها مع النادي.

لم يكن يوفنتوس وبينيفينتو الفريقين الوحيدين اللذين كرما مارادونا يوم السبت، حيث جاء التكريم من الملاعب في جميع أنحاء أوروبا منذ وفاته يوم الأربعاء وحتى اليوم.

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في الدوري الإنجليزي قام لاعبي إيفرتون وليدز يونايتد بالتصفيق لمدة دقيقة قبل أن تبدأ مباراتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، في لحظات بكى فيها المدير الفني لإيفرتون كارلو أنشيلوتي الذي لعب ضد مارادونا خلال مسيرته في إيطاليا في لحظات عاطفية على خط التماس.