تكرار فضيحة 8-2 والأموال ضد التقاليد.. مجموعات موت محتملة في دوري أبطال أوروبا

مجموعات نارية..

الخميس 26 أغسطس 2021 بالعاصمة التركية إسطنبول سيُكشف النقاب عن مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، ولا حديث لعشاق كرة القدم سوى عن هذا الحدث الهام للغاية الذي يمثل بداية حقيقية للموسم الكروي في القارة العجوز.

وفي السنوات الأخيرة لطالما تواجد مفهوم "مجموعة الموت" والتي تنتج عن تواجد عمالقة في تصنيف متأخر، والمتوقع أن نسخة 2022 ستستمر على نفس المنوال وقد تشهد مجموعات نارية تُنتج مفاجآت اعتاد الجميع رؤيتها في دوري الأبطال.

القاسم المشترك تقريبًا في أغلب تلك المجموعات سيكون وجود العملاق ميلان، الذي وبسبب غيابه الطويل عن التواجد في دوري الأبطال بات يتواجد في التصنيف الرابع، لذلك فهو حجر أساس تقريبًا في مجموعات الموت إن تواجدت.

تشيلسي هو حامل لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي، ووجبت الإشارة هنا إلى أن إسبانيا تشارك بـ5 أندية في ذات الأذنين بعدما حقق فياريال لقب الدوري الأوروبي مع وجوده خارج المربع الذهبي في الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن دور المجموعات يمنع وجود ناديين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

ما هي الفرق المتأهلة وتصنيف دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022؟

الآن نستعرض سويًا بعض مجموعات الموت الوارد حدوثها في نسخة دوري أبطال أوروبا 2020-21:

الثأر لبرشلونة وعقدة بايرن ميونخ

برشلونة في التصنيف الثاني، فماذا إن أسقطته القرعة مع العملاق بايرن ميونخ، مباراة ستكون ثأرية بعد انتصار البافاري المدوي في آخر مواجهة بينهما بـ8 أهداف لهدفين.

وقد تشمل هذه المجموعة وجود أياكس الذي يقدم كرة قدم عظيمة مع مدربه تين هاج، إلى جانب وجود العملاق ميلان، والعلاقة بين ميلان وبايرن تاريخية، فالنادي الإيطالي هو عقدة الألماني بامتياز.

بايرن ميونخ - برشلونة - أياكس - ميلان.. مجموعة موت لا يمكن التنبؤ فيها بمن يصعد إلى دور الـ16 ومن يتجه للدوري الأوروبي ومن يودع المسابقات القارية.

مجموعة التاريخ

ماذا لو تواجد بايرن ميونخ رفقة ريال مدريد مع أياكس أمسترادم وميلان في مجموعة واحدة؟

لا يمكن أن يُطلق على هذه المجموعة سوى "مجموعة تاريخ دوري أبطال أوروبا"، 13 لقب للريال، 6 لبايرن و7 لميلان، و4 ألقاب لأياكس.

بجانب التاريخ العريق، ستكون مواجهات متساوية تقريبًا بين الأربعة فرق بالنظر إلى ما يقدمونه في اللحظة الراهنة.

الأموال ضد التقاليد

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ناديان يمتلكان موارد مالية طائلة للغاية قد تكون الأكبر في أوروبا، وتواجدهما سويًا في المجموعات وارد بقوة.

لكن فقط تخيل تواجد أياكس معهم بجانب ميلان، هذا حقًا ما يمكن أن يُطلق عليه الأموال ضد التقاليد، وكذلك ستكون المواجهات كلها مفتوحة على مصراعيها بالنظر إلى الكرة الهجومية المقدمة من قبل الأربعة.

هذا إلى جانب الاهتمام حقًا برؤية ماذا سيصنع ليونيل ميسي مع باريس عندما يواجه مدربه وصديقه المقرب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.

أفكار أخرى

أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد ولايبزيج وميلان، مجموعة متوازنة جدًا وصعبة التنبؤ، أيضًا تشيلسي مع ريال مدريد وأياكس وميلان، مجموعة تبدو نارية للغاية كذلك.

الحقيقة أننا أمام عدد لا نهائي من التوقعات لمجموعات نارية واردة الحدوث بالنظر إلى تصنيف مثير للغاية لهذا الموسم.