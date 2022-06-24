لاعب برازيلي جديد تحت عيون ريال مدريد

يحرص ريال مدريد على جذب المواهب الشابة من أجل تعزيز مستقبل النادي، وإعطاء خبرات للاعبين الشباب عن طريق عبورهم من فريق الكاستيا ثم إلى الفريق الأول.

ريال مدريد يضع نصب عينيه موهبة برازيلية جديدة، بعد تألق كبير لفينيسيوس جونيور ورودريجو في المواسم السابقة مع النادي.

جوني كالافات مكتشف مواهب فينيسيوس ورودريجو وفيدي فالفيردي، وهي ثلاث ركائز في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

من هو ماتيوس ناسيمينتو؟

ماتيوس ناسيمينتو هو مهاجم بوتافوجو البرازيلي ويبلغ من العمر 18 عامًا، طويل القامة (1.84) ونحيف، ذو تقنية جيدة وقدرة كافية على الارتباط بلاعبي الأطراف واللاعبين ولاعب خط الوسط.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن ناسيمينتو يشبه في طريقة لعبه إلى كريم بنزيما، الذي يمزج بين الأهداف والمهارات، بعكس يوفيتش وماريانو.

بطل الدوري الإسباني يبحث بالفعل عن وريث لكريم بنزيما، الذي وصل إلى عامه ال34، خصوصًا بعد انتقال إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي.

في 6 سبتمبر من العام الماضي، ظهر ناسيمينتو لأول مرة على مستوى الاحترافي، وشارك في تعادل فريقه ضد كورينثيانز بسن 16 و 6 أشهر و 3 أيام ، أصبح ماتيوس أصغر لاعب يخوض أول مباراة احترافية له.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سجل أكثر من 150 هدفًا ضمن الفئات الدنيا مع بوتافوجو وكمحترف، سجل هدفين فقط.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن اللاعب يلقى اهتمام كبير من مستكشف مواهب ريال مدريد، حيث يرى النادي أن اللاعب سيكون له مستقبل كبير في النادي.

كم يبلغ سعر ماتيوس ناسيمينتو؟

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" يبلغ سعره 7 ملايين يورو، لكن يوجد شرط جزائي في عقده مع بوتافوجو ويبلغ قيمته 50 مليون يورو.

بوتافوجو يملك 60٪ فقط من حقوق اللاعب، بينما يحتفظ هو 30٪ لنفسها، و 10٪ أخرى لناديها المحلى، مركز تروبس لتنمية الشباب في ريو دي جانيرو.

ناسيمينتو بدأ في مركز تروبس ومن هناك انضم إلى بوتافوجو في سن الحادية عشرة، بعد أدائه الرائع في الأقسام الدنيا، وبدأ ماثيوس في عام 2020 التدرب مع فريق بوتافوجو الأول خلال موسم بطولة 2021 البرازيلية، ووقع أول عقد احترافي له في 12 يونيو وأثبت ارتباطه بالنادي حتى عام 2023.

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